США и Европа разрабатывают новый план по Украине

15:38 13.10.2026

США и Европа разрабатывают новый мирный план для урегулирования украинского конфликта. Об этом со ссылкой на источники сообщил колумнист The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус, пишет Газета.RU.

Он называет новую инициативу «территориальным компромиссом, который не понравится ни одной из сторон». По данным журналиста, в качестве «бонуса», призванного подсластить уступки, план предполагает послевоенные меры поддержки как для Киева, так и для Москвы.

«Нам нужно расширить масштаб проблемы и решения, чтобы помочь обеим сторонам увидеть, какой будет послевоенная ситуация, — и затем пойти на уступки», — заявил американский чиновник.

«Дипломатический рывок» в обсуждении инициативы, по данным издания, произошел в ходе шестичасовой встречи во Флориде 9 октября. В ней участвовали спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также представители Украины, Великобритании, Франции и Германии.

Как пишет Игнатиус, глава Белого дома хочет, чтобы Украина и Россия прекратили наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам друг друга. Это одно из ключевых условий мирной инициативы США. Если президент Украины Владимир Зеленский согласится прекратить атаки, то переговорщики от США вернутся в игру и направятся с новыми предложениями в Москву.

По словам американского чиновника, план включает в себя четыре основных компонента.

Первым шагом станет восстановление Украины. Для этих целей Всемирный банк и инвестиционная компания BlackRock создадут специальный механизм. Как отмечает журналист, Киев уже попросили предоставить подробную смету расходов и гарантии, что деньги на разворуют. Пока украинская сторона не назвала конкретных сумм, однако ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.

Вторым ключевым элементом должны стать гарантии безопасности. В рамках них Украина получит от США и европейских стран обещание применить военную силу в случае повторного нападения России. Эту меру собеседник издания охарактеризовал как аналог 5-й статьи устава НАТО. Москва при этом сможет заключить с Европой соглашение, которое «учтет опасения России в сфере безопасности». Однако, по словам американского чиновника, пока неясно, что именно будет охватывать этот документ.

Третий компонент плана предполагает экономическую интеграцию России, Украины и Европы посредством заключения соглашения в энергетической сфере.

«Одним из вариантов может стать трубопровод для поставок российской нефти и газа в Европу, прибыль от которых будет делиться между Украиной и Россией. По словам чиновника, такой трубопровод позволил бы существенно снизить расходы Европы на энергоносители», — уточняет Игнатиус.

Кроме того, этот пункт также может определить порядок и сроки снятия с Москвы действующих экономических санкций.

Самым неприятным элементом плана журналист называет последний четвертый пункт. По его словам, он предполагает заморозку конфликта по текущей линии фронта. Это, в свою очередь, означает, что Киев должен будет признать контроль Москвы над утраченными территориями, в том числе Донбассом.

Основной проблемой здесь является неопределенность этой самой линии, поскольку положение фронта практически ежедневно меняется, добавляет Игнатиус.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию WP, заявил, что в Москве не знают ни о какой совместной мирной инициативе США и ЕС.

«Мы видели сообщения СМИ, но мы об этом ничего не слышали», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.