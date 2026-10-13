Трамп: США продолжают предоставлять Украине разведданные

США продолжают передавать Украине разведывательную информацию, заявил американский президент Дональд Трамп.

Заявление прозвучало на фоне сообщений об отсутствии предупреждения о российском ракетном ударе по Киеву в ночь на 13 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры не предоставили данные о запуске баллистических ракет. По его словам, своевременное получение такой информации помогает предотвращать гибель людей.

Как пишет Politico, американская сторона объяснила отсутствие предупреждения плохими погодными условиями. Об этом изданию сообщил на условиях анонимности чиновник, знакомый с ситуацией. По его словам, в Киеве такое объяснение не считают убедительным и опасаются, что реальные причины могут быть другими, пишут "Ведомости".

При этом глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что обмен разведданными с США продолжается. Представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что подобные сбои происходили и ранее. Он допустил наличие технических неполадок, которые предстоит устранить совместно с партнерами.

12 октября CNN сообщил об угрозах администрации Трампа приостановить передачу разведданных Украине. По данным телеканала, предупреждения поступили украинским и европейским представителям 10 и 11 октября. Вашингтон потребовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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