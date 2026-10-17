«Коалиция желающих» отрепетирует переброску войск на Украину

15:32 17.10.2026

Военнослужащие Великобритании, Франции и Германии в ноябре проведут в Польше учения по подготовке переброски войск так называемой «коалиции желающих» на Украину, сообщает Газета.RU со ссылкой на The Times.

По данным газеты, в маневрах примут участие не менее 1,5 тыс. военных из трех ведущих стран коалиции, к которым присоединятся польские подразделения.

Во время учений планируется отработать переброску личного состава и организацию снабжения, в том числе поставки продовольствия и топлива. Как пояснил источник The Times в британском оборонном ведомстве, сценарий предполагает совместное размещение многонационального контингента на одной территории.

В августе лидеры «коалиции желающих» заявили, что продолжат подготовку многонациональных сил, которые могут быть развернуты на Украине после установления режима прекращения огня.

«Коалиция продолжит подготовку многонациональных сил Украины к развертыванию, как только будет достигнуто надежное прекращение боевых действий, в рамках более широкого комплекса жестких политически и юридически обязывающих гарантий безопасности, призванных обеспечить будущую безопасность и процветание Украины после вступления в силу режима прекращения огня», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

Лидеры коалиции также подтвердили готовность продолжать военную поддержку Украины и усиливать санкционное давление на РФ.