Трамп отказался применять ряд «адских санкций» против России

12:57 17.10.2026

Президент США Дональд Трамп распорядился не применять ряд санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных законом о санкциях против России и Ирана. Соответствующий указ от 16 октября опубликован на сайте Белого дома.

«Я настоящим отказываюсь от применения таких санкций, ограничений и обязанностей, предусмотренных в законе Грэма. Я представил конгрессу удостоверение, что выдача такого отказа в настоящее время отвечает национальным интересам Соединенных Штатов», — цитирует документ РБК.

Трамп продолжил: «Настоящим я освобождаю от применения любых пошлин, предусмотренных статьями 112 и 113 закона Грэма или настоящим указом». Среди этих мер — дополнительные пошлины в 500% на российские товары и 100% на товары стран, входящих в пятерку основных покупателей российских нефти и газа, а также стран, наиболее активно содействующих обходу нефтяных санкций.

Исключения будут действовать, пока президент или госсекретарь после предусмотренных консультаций не сочтут необходимыми дальнейшие меры. При этом указ прямо оговаривает сохранение ранее действовавших санкций против России, введенных другими президентскими указами.

Указ также предусматривает, что пошлины для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа должны распространяться на страны, которые сознательно совершают новые закупки с 18 октября 2026 года. Однако применение этих пошлин освобождено от исполнения тем же документом. Торговому представителю США поручено отслеживать закупки и содействие обходу санкций, регулярно докладывать президенту и рекомендовать дальнейшие действия, в том числе в отношении предоставленных исключений.

Основанием для неприменения мер стала статья 115 закона Линдси Грэма, которая позволяет президенту вводить такие исключения в национальных интересах США после направления письменного обоснования в конгресс.