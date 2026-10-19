В нескольких французских городах ввели частичный комендантский час
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню поручил ввести частичный комендантский час в центральных районах некоторых городов, сообщет РИА Новости.
По его словам, ограничения начнут действовать сегодня вечером. Он также объявил о старте масштабной операции по расследованию беспорядков в стране.
В субботу во Франции прошли массовые акции. В них приняли участие протестующие уже несколько недель старшеклассники и студенты, ультралевые активисты, сторонники движения "желтых жилетов", а также представители различных профессий. Они вышли на улицы, чтобы выразить недовольство ростом стоимости жизни и повышением цен. Общее число демонстрантов составило 550 тысяч человек.
Акции сопровождались ожесточенными столкновениями с правоохранителями, беспорядками, погромами и вандализмом. Радикально настроенная молодежь крушила магазины, а также устраивала поджоги. Для разгона людей полиция применила слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Число задержанных достигло двух тысяч, пострадали более 600 силовиков и пожарных.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес признал, что ситуация вышла из-под контроля: численность полицейских оказалась несоразмерной количеству людей на улицах. Министр взял всю ответственность за произошедшее на себя и подал в отставку, но президент Эммануэль Макрон ее не принял.
Комментарии читателей
Француз! Ты голосовал за Макрона! Это то, что он сотворил с тобой твоим голосом. Голосуй за таких как он, за Ротшильдов, за Соросов, за БлэкРок и дальше, и тогда ты узнаешь всю глубину падения. Удачи тебе в твоих инфантильных заблуждениях.
В России ситуация ничуть не лучше. Полыхнуть может в любой момент. Причем силовики в России уже натренированы на борьбу с русскими и всемерную поддержку мигрантов.
Как торжествующе визжали европейские нацисты: "Скоро опять пойдем русских резать!" А теперь беда пришла к ним в дом.
Лягушатники уже доиграись в демократию, имиграцию, мультикультуризм и открытые границы, а РФ следующая на очереди, количество не русских мигрантов в процентном отношении такое-же.
«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идёт на бой!»