В нескольких французских городах ввели частичный комендантский час

16:33 19.10.2026

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню поручил ввести частичный комендантский час в центральных районах некоторых городов, сообщет РИА Новости.

По его словам, ограничения начнут действовать сегодня вечером. Он также объявил о старте масштабной операции по расследованию беспорядков в стране.

В субботу во Франции прошли массовые акции. В них приняли участие протестующие уже несколько недель старшеклассники и студенты, ультралевые активисты, сторонники движения "желтых жилетов", а также представители различных профессий. Они вышли на улицы, чтобы выразить недовольство ростом стоимости жизни и повышением цен. Общее число демонстрантов составило 550 тысяч человек.

Акции сопровождались ожесточенными столкновениями с правоохранителями, беспорядками, погромами и вандализмом. Радикально настроенная молодежь крушила магазины, а также устраивала поджоги. Для разгона людей полиция применила слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Число задержанных достигло двух тысяч, пострадали более 600 силовиков и пожарных.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес признал, что ситуация вышла из-под контроля: численность полицейских оказалась несоразмерной количеству людей на улицах. Министр взял всю ответственность за произошедшее на себя и подал в отставку, но президент Эммануэль Макрон ее не принял.