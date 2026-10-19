Рубио объяснил приостановку санкций против России

Президент США Дональд Трамп приостановил введение новых антироссийских санкций на 60 дней, чтобы дать шанс переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

"Он приостановил действие санкций на 60 дней, потому что он хочет увидеть, есть ли возможность того, что переговоры, которые сейчас ведутся как с Украиной, так и с Россией, приведут к чему-то положительному и позволят избежать еще одного разрушительного года войны и конфликта", - приводит его слова ТАСС.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.10.2026, 16:43
    Гость: Анна

    Сразу видно,что вы англосакс.Англосаксы так не любЯт Испанию.,что вы конкурентами за мировое господство были. А ПО МНЕ КУХНЯ ИСПАНСКАЯ-ХОРОША,ЛУЧШЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ. Испанцы хорошую кухню придумали.

  2. 19.10.2026, 16:15
    Гость: Анна

    Истинный римлян,котрый не прибегает к обману.У американца,что ни слово,то обман. Полная противополность патрициям,во всем.

  3. 19.10.2026, 14:48
    Гость: Ну и

    что с того?
    Пусть Дания, Чехия и Польша постороят свой новые мир, пардон, СОЮЗ.
    или Испания, которая никогда ничего толкового не создавала, кроме пиратства.

  4. 19.10.2026, 14:44
    Гость: .Штурман

    Трамп и весь Запад хочет на Украине не долговременного мира, а перемирия для накачки ВСУ оружием и новобранцами для новой атаки на Россию.

Все комментарии (13)
Выбор читателей
© Telegram/МИД РФ
Лавров ответил на слова Рубио о соглашениях на Аляске
Выступление Дональда Трампа © United Nations Photo
Axios: Трамп допустил отход от «духа Анкориджа»
Новак: поставки бензина за рубеж не наносят вреда внутреннему рынку
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Россия вошла в число мировых лидеров по росту благосостояния
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie