Рубио объяснил приостановку санкций против России
Президент США Дональд Трамп приостановил введение новых антироссийских санкций на 60 дней, чтобы дать шанс переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио.
"Он приостановил действие санкций на 60 дней, потому что он хочет увидеть, есть ли возможность того, что переговоры, которые сейчас ведутся как с Украиной, так и с Россией, приведут к чему-то положительному и позволят избежать еще одного разрушительного года войны и конфликта", - приводит его слова ТАСС.
Комментарии читателей
Сразу видно,что вы англосакс.Англосаксы так не любЯт Испанию.,что вы конкурентами за мировое господство были. А ПО МНЕ КУХНЯ ИСПАНСКАЯ-ХОРОША,ЛУЧШЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ. Испанцы хорошую кухню придумали.
Истинный римлян,котрый не прибегает к обману.У американца,что ни слово,то обман. Полная противополность патрициям,во всем.
что с того?
Пусть Дания, Чехия и Польша постороят свой новые мир, пардон, СОЮЗ.
или Испания, которая никогда ничего толкового не создавала, кроме пиратства.
Трамп и весь Запад хочет на Украине не долговременного мира, а перемирия для накачки ВСУ оружием и новобранцами для новой атаки на Россию.
Поживем увидим. Сенат вполне республиканцы смогут удержать.