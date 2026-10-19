Рубио объяснил приостановку санкций против России

10:58 19.10.2026

Президент США Дональд Трамп приостановил введение новых антироссийских санкций на 60 дней, чтобы дать шанс переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

"Он приостановил действие санкций на 60 дней, потому что он хочет увидеть, есть ли возможность того, что переговоры, которые сейчас ведутся как с Украиной, так и с Россией, приведут к чему-то положительному и позволят избежать еще одного разрушительного года войны и конфликта", - приводит его слова ТАСС.