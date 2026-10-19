В США выдали ордер на арест Рауля Кастро

17:38 19.10.2026

Суд штата Флорида выдал ордер на арест 95-летнего бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.

В мае американские власти предъявили обвинения одному из лидеров Кубинской революции генералу армии Раулю Кастро. Ему вменяются обвинения в убийстве по четырем пунктам, два пункта обвинения в уничтожении самолета и преступный сговор с целью убийства граждан США. Ответчиками по этому делу указаны еще пять человек. Телеканал CBS News сообщил, что обвинения могут быть связаны с инцидентом 1996 года, когда кубинские ВВС сбили два самолета базирующейся в Майами эмигрантской организации "Братья приходят на помощь". Как уточнял канал, в 2026 году прокуратура в штате Флорида возобновила расследование этого дела.