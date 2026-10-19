В США выдали ордер на арест Рауля Кастро

Суд штата Флорида выдал ордер на арест 95-летнего бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.

В мае американские власти предъявили обвинения одному из лидеров Кубинской революции генералу армии Раулю Кастро. Ему вменяются обвинения в убийстве по четырем пунктам, два пункта обвинения в уничтожении самолета и преступный сговор с целью убийства граждан США. Ответчиками по этому делу указаны еще пять человек. Телеканал CBS News сообщил, что обвинения могут быть связаны с инцидентом 1996 года, когда кубинские ВВС сбили два самолета базирующейся в Майами эмигрантской организации "Братья приходят на помощь". Как уточнял канал, в 2026 году прокуратура в штате Флорида возобновила расследование этого дела.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.10.2026, 18:17
    Гость: stalker

    Вопросы. А что эти два самолёта эмигрантской организации делали в воздушном пространстве Кубы ? Какое государство позволило бы безнаказанно нарушать ее воздушное пространство ? Может США ? А если нет, то обвинения такого рода абсурдны.

Выбор читателей
Лукашенко рассказал о встрече с представителем Зеленского
© KM.RU, Илья Шабардин
Нефтяники начали делить бензин по регионам: география дефицита расширяется
© KM.RU, Кирилл Зыков
Куда заводят мечты о дипломе
Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин
Чуйченко усомнился в приоритете прав человека над интересами государства
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie