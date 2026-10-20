NYT описала послание Трампа Зеленскому на переговорах в Осло

13:52 20.10.2026

Американская сторона на встрече в Осло попытается убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на территориальные уступки ради соглашения с Россией, сообщает РБК со ссылкой на The New York Times (NYT).

Как пишет газета, президент США Дональд Трамп все решительнее намерен «навязать Зеленскому сделку». США хотят объяснить украинскому лидеру, что удерживать территории не стоит. Более того, Украина тоже сможет «заработать», если откажется от возражений против соглашения. Помощники Трампа называют нынешний момент «переломным» и настаивают, что Зеленский должен доказать готовность договариваться с Россией, «даже если это означает отказ от территории».

«Именно таким будет американское послание Зеленскому во вторник в Осло», — пишет NYT.

20 октября с украинским президентом встретится спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Зять президента США Джаред Кушнер присоединится дистанционно. В обсуждении также примут участие премьер Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб, пишет NYT. Как сообщали Axios и Reuters, после переговоров в Осло Уиткофф намеревается поехать в Москву.

По данным Axios, перед поездкой американские переговорщики представили Трампу обновленный план урегулирования и получили от него инструкции. В Осло также ожидаются представители группы E4, Евросоюза и НАТО.