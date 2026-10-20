Каллас обвинила США в принуждении Украины к капитуляции

Американские переговорщики уже полтора года пытаются «заставить Украину капитулировать». Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Хотя американские переговорщики около полутора-двух лет пытаются заставить Украину капитулировать, она не капитулирует на условиях [президента России Владимира] Путина, потому что Европа оказывает ей поддержку. И у нас нет выбора», — приводит ее слова Газета.RU.

Также Каллас подчеркнула, что Европа должна присутствовать за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине и выдвинуть «самые максимальные требования» России, чтобы «сбалансировать» переговоры и дать Москве «четкий сигнал о том, что она заинтересована во всех этих вопросах, включая отмену санкций».

19 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последние решения США в отношении Киева выглядят как давление ради его «капитуляции» перед Россией.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.10.2026, 21:17
    Гость: Самое ценное,что сказал Скотт ,это (цитирую точно)

    "Украинцы
    Просто ненавидят русских,а
    Русские все еще считают их своими братьями".
    ..
    Тут без коментов.

  5. 21.10.2026, 17:39
    Гость: demos

    Ну, в общем то так и есть. Трампу нужна очередная сделка и он уже получил первую партию дизеля.

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