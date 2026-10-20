Каллас обвинила США в принуждении Украины к капитуляции
Американские переговорщики уже полтора года пытаются «заставить Украину капитулировать». Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
«Хотя американские переговорщики около полутора-двух лет пытаются заставить Украину капитулировать, она не капитулирует на условиях [президента России Владимира] Путина, потому что Европа оказывает ей поддержку. И у нас нет выбора», — приводит ее слова Газета.RU.
Также Каллас подчеркнула, что Европа должна присутствовать за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине и выдвинуть «самые максимальные требования» России, чтобы «сбалансировать» переговоры и дать Москве «четкий сигнал о том, что она заинтересована во всех этих вопросах, включая отмену санкций».
19 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последние решения США в отношении Киева выглядят как давление ради его «капитуляции» перед Россией.
Комментарии читателей
При отсутствии ума не может быть сомнений.
"Украинцы
Просто ненавидят русских,а
Русские все еще считают их своими братьями".
..
Тут без коментов.
Потому,что жена русская?
Или просто честный джентльмен?
Скотт Риттер, что угодно сообщит, он заинтересованное лицо.
Ну, в общем то так и есть. Трампу нужна очередная сделка и он уже получил первую партию дизеля.