КСИР пригрозил ударами по подводным кабелям в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана предупредил, что подводные коммуникационные кабели, проходящие через Ормузский пролив, могут стать новыми целями Тегерана. Об этом заявил представитель корпуса, бригадный генерал Хосейн Мохеби, сообщает агентство Fars.

«Через Ормузский пролив проложены семь крупных подводных кабелей, от которых зависит интернет-трафик и передача коммерческих данных во всем мире», — заявил Мохеби. Он не уточнил, при каких обстоятельствах Иран может нанести удар по этой инфраструктуре.

Генерал также предостерег США от новых атак на Исламскую Республику. «Если в регионе станет небезопасно для Ирана, то безопасности в регионе не будет ни для кого», — подчеркнул он.

Угроза прозвучала на фоне обострения конфликта между Ираном и США. В начале октября секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи уже допускал возможность ударов по подводным интернет-кабелям, центрам обработки данных и объектам инфраструктуры искусственного интеллекта, связанным с Соединенными Штатами, в случае возобновления войны. Тогда он заявил, что эти объекты пока не включены в список целей.

Подводные кабели играют ключевую роль в работе глобального интернета: по ним передается значительная часть международного цифрового трафика, включая финансовые и коммерческие данные. Их повреждение может привести к перебоям в связи и осложнить передачу информации между странами. При этом сведения о повреждении кабелей в Ормузском проливе в результате подобных действий не приводились.

Ормузский пролив остается одним из важнейших стратегических маршрутов мира. Через него проходят поставки нефти и сжиженного природного газа, а также линии цифровой связи, имеющие значение для стран Персидского залива и международного бизнеса. На фоне продолжающегося противостояния угрозы в отношении критической инфраструктуры усиливают опасения по поводу новых сбоев в мировой торговле и коммуникациях. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.10.2026, 20:46
    Гость: Старый

    Я бы не был столь категоричен в своих суждениях. Если Иран поставят перед выбором: жить ему или нет, заполыхают не только оставшиеся подпиндосники на полуострове, но и эти кабели тоже... У них, в отличие от вас, нет детей в "туманном" (мутном) Альбионе.

  4. 20.10.2026, 13:49
    Гость: .Штурман

    Подбить такер или даже 10 танкеров с нефтью это только цветочки по сравнению с убытками от подрыва подводных кабелей в Ормузе. При этом пострадают не только враги Ирана, но и друзья в в лице КНР,Индии и прочих южно-восточных тигров. Поэтому эти кабеля табу для КСИР так как сухая ложка рот дерет и Ирану придется ставить зубы на полку из-за сокращения экспорта своей нефти.
    Вот неплохо бы кто нибудь из ВСУ на время подорвал кабеля из Гейропу в Омерику на радость Трампа и еврочинуш из Брюсселя так как даже отсутствие одной недели связи между США+Канадой и странами ЕС доведет до истерики спонсоров куевского режима.

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