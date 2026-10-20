КСИР пригрозил ударами по подводным кабелям в Ормузском проливе

09:55 20.10.2026

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана предупредил, что подводные коммуникационные кабели, проходящие через Ормузский пролив, могут стать новыми целями Тегерана. Об этом заявил представитель корпуса, бригадный генерал Хосейн Мохеби, сообщает агентство Fars.

«Через Ормузский пролив проложены семь крупных подводных кабелей, от которых зависит интернет-трафик и передача коммерческих данных во всем мире», — заявил Мохеби. Он не уточнил, при каких обстоятельствах Иран может нанести удар по этой инфраструктуре.

Генерал также предостерег США от новых атак на Исламскую Республику. «Если в регионе станет небезопасно для Ирана, то безопасности в регионе не будет ни для кого», — подчеркнул он.

Угроза прозвучала на фоне обострения конфликта между Ираном и США. В начале октября секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи уже допускал возможность ударов по подводным интернет-кабелям, центрам обработки данных и объектам инфраструктуры искусственного интеллекта, связанным с Соединенными Штатами, в случае возобновления войны. Тогда он заявил, что эти объекты пока не включены в список целей.

Подводные кабели играют ключевую роль в работе глобального интернета: по ним передается значительная часть международного цифрового трафика, включая финансовые и коммерческие данные. Их повреждение может привести к перебоям в связи и осложнить передачу информации между странами. При этом сведения о повреждении кабелей в Ормузском проливе в результате подобных действий не приводились.

Ормузский пролив остается одним из важнейших стратегических маршрутов мира. Через него проходят поставки нефти и сжиженного природного газа, а также линии цифровой связи, имеющие значение для стран Персидского залива и международного бизнеса. На фоне продолжающегося противостояния угрозы в отношении критической инфраструктуры усиливают опасения по поводу новых сбоев в мировой торговле и коммуникациях.