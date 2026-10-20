СВР: Вашингтон узнал о сотрудничестве Киева с мексиканскими наркокартелями
Вашингтон получил информацию о связях киевского режима с мексиканскими наркокартелями, сообщили в пресс-бюро СВР.
"В Киеве возник новый повод для паники. Офису президента Украины стало известно, что правоохранительные органы США в ходе расследования незаконной деятельности мексиканских наркокартелей получили сведения об их сотрудничестве с представителями режима Владимира Зеленского", — цитирует публикацию РИА Новости.
В частности, американские силовики выявили, что преступные группировки направляют боевиков на Украину для обучения навыкам сборки беспилотников и их использования.
"Плата за такое "образование" перечислялась близким к Зеленскому чиновникам из средств, полученных наркоторговцами от продажи запрещенных веществ в США", — добавили в СВР.
Как отметили в ведомстве, Киев сознает, что появление у наркокартелей операторов БПЛА, обученных Украиной, создает риски для жизни офицеров американских силовых структур. Такое сотрудничество может стать гвоздем в крышку гроба политической карьеры Зеленского.
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