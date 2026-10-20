Зеленский попросил Рубио восстановить доступ к Starlink/Starshield

Владимир Зеленский в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио попросил восстановить Украине доступ к спутниковой связи Starlink/Starshield.

"Говорил с Марко Рубио, и это было предметно - по тем вопросам, которые имеют значение. <...> Ситуация вокруг Starlink/Starshield, которую надо восстановить", - приводит его слова ТАСС.

Зеленский также попросил дополнительные ракеты к ЗРК Patriot и назвал "жизненно необходимым" предоставление американской стороной разведданных о пусках баллистических ракет.

Ранее Рубио заявил, что Белый дом не отдавал распоряжений об ограничении доступа Украины к Starlink. В то же время Рубио сообщал, что Украина в настоящее время лишена доступа к системе спутниковой связи военного назначения Starshield. 19 октября Зеленский заявил, что ограничения доступа Украины к Starlink/Starshield сохраняются, а на разных участках фронта связь перестает работать на скорости 130-161 км/ч.

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