Трамп заявил, что США никого не передавали России в обмен на Хаббарда

14:31 21.10.2026

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон никого не передавал Москве в обмен на освобождение осужденного за участие в боевых действиях на стороне ВСУ гражданина США Стефана Хаббарда.

"Стефан возвращается домой и скоро воссоединится со своей семьей. Соединенным Штатам <...> не потребовалось ничего взамен <...>. Для его освобождения не требовался "обмен", - написал Трамп в Truth Social. Он отметил, что освобождение Хаббарда должно было произойти еще при администрации экс-президента США Джо Байдена, связал задержки с "безуспешными переговорами", пишет ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, что Хаббард уже "в аэропорту Пулково". Хаббард был осужден за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Мосгорсуд 7 октября 2024 года приговорил его к 6 годам и 10 месяцам колонии общего режима. По существу предъявленных обвинений он дал признательные показания.