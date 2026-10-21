Трамп заявил, что США никого не передавали России в обмен на Хаббарда

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон никого не передавал Москве в обмен на освобождение осужденного за участие в боевых действиях на стороне ВСУ гражданина США Стефана Хаббарда.

"Стефан возвращается домой и скоро воссоединится со своей семьей. Соединенным Штатам <...> не потребовалось ничего взамен <...>. Для его освобождения не требовался "обмен", - написал Трамп в Truth Social. Он отметил, что освобождение Хаббарда должно было произойти еще при администрации экс-президента США Джо Байдена, связал задержки с "безуспешными переговорами", пишет ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, что Хаббард уже "в аэропорту Пулково". Хаббард был осужден за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Мосгорсуд 7 октября 2024 года приговорил его к 6 годам и 10 месяцам колонии общего режима. По существу предъявленных обвинений он дал признательные показания. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 21.10.2026, 14:48
    Гость: stalker

    Отпустили, значит. Теперь можно опять трудоустраиваться в ВСУ. Очень "мудрое" решение со стороны российских властей.

Все комментарии (4)
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