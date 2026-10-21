Зеленский согласился отдать 25% территорий Украины ради мирного соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский 21 октября в интервью Fox News заявил, что готов заморозить конфликт по нынешней линии фронта, пишет Газета.RU. Ведущий Брайан Килмид спросил, согласится ли он на мирное соглашение, при котором Киев сохранит контроль над 75% территории страны или больше.

«Вне зависимости от того, как это началось... Согласились бы вы принять положение дел на данный момент?» — спросил Килмид.

«Да. На данный момент нам надо заморозить [ситуацию], и я думаю, это реальный способ завершить эту войну», — ответил Зеленский.

Украинский президент также поддержал прекращение огня и трехсторонние переговоры. По его словам, после остановки боевых действий стороны должны перейти к переговорам и договориться о гарантиях безопасности для Украины.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украине необходимо вернуть уехавших за границу граждан.

«Нам нужно, чтобы 9,5 миллиона людей, потерявших жилье и находящихся за границей по всему миру, вернулись в Украину, просто чтобы жить и строить свою страну», — сказал он.

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