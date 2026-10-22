Пашинян: апокалипсиса в Армении в случае повышения цен на газ не случится

Рост цен на газ не приведет к «апокалипсису» в экономике Армении, заявил премьер-министр Никол Пашинян. 

«Апокалипсиса в экономике в случае повышения цен на газ не будет. Те, кто об этом говорят, не понимают экономику. Почему в Турции газ в 3–4 раза дороже, а помидоры, выращенные в стране, дешевле, чем помидоры, выращенные в Армении?» — приводит его слова Газета.RU.

Так Пашинян прокомментировал заявление главы Центрального банка республики Мартина Галстяна, который заявил о том, что сценарий, при котором Россия повысит цены на газ для Армении, станет апокалиптическим.

Сам премьер призвал не исходить из «апокалиптических сценариев» при обсуждении повышения цены на российский газ.

В недавнем докладе членов Евразийского межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии говорилось, что стоимость импорта газа в Армению вырастет на 69% в случае выхода страны из Евразийского экономического союза.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.10.2026, 15:36
    Гость: Анна

    Иран выдвинул летом ультиматум Пашиняну что наши войска остались в Армении и Пашинян сразу передумал русских солдат из Арммении выгонят. Надо брать пример с Ирана и дружить с Ираном. Тогда и уважать Россию на международной арене будут.

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