Пашинян: апокалипсиса в Армении в случае повышения цен на газ не случится

14:39 22.10.2026

Рост цен на газ не приведет к «апокалипсису» в экономике Армении, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Апокалипсиса в экономике в случае повышения цен на газ не будет. Те, кто об этом говорят, не понимают экономику. Почему в Турции газ в 3–4 раза дороже, а помидоры, выращенные в стране, дешевле, чем помидоры, выращенные в Армении?» — приводит его слова Газета.RU.

Так Пашинян прокомментировал заявление главы Центрального банка республики Мартина Галстяна, который заявил о том, что сценарий, при котором Россия повысит цены на газ для Армении, станет апокалиптическим.

Сам премьер призвал не исходить из «апокалиптических сценариев» при обсуждении повышения цены на российский газ.

В недавнем докладе членов Евразийского межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии говорилось, что стоимость импорта газа в Армению вырастет на 69% в случае выхода страны из Евразийского экономического союза.