WSJ: Трамп попросил Маска снять ограничения Starlink для Украины

Президент США Дональд Трамп позвонил главе SpaceX Илону Маску и попросил снять ограничения военной версии спутниковой системы Starlink — Starshield — на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников, пишет РБК.

22 октября, вскоре после телефонного разговора, система стала работать стабильнее, рассказали изданию американские и украинские чиновники. Некоторые представители Украины уточнили, что ее функциональность восстановлена не полностью, однако связь работает на более высоких скоростях движения терминалов, чем при действующих ограничениях.

По словам американских чиновников, Трамп в разговоре с Маском выразил недовольство сохранением ограничения скорости. Как пишет WSJ, из-за него часть украинских беспилотников полноценно не работали. В течение недели Трамп также говорил помощникам и союзникам, что хочет отменить замедление Starlink, рассказали чиновники.

В Кремле на фоне сообщений об ограничениях связи выступили против использования Starlink в военных целях. «Было бы лучше, если бы такие блестящие технологии, как Starlink, вообще не использовались в военных целях», — заявил 14 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сообщения об ограничениях появились в ночь на 14 октября. Бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что связь пропадала при движении терминалов быстрее 160 км/ч. Позднее он сообщил об усилении ограничений: соединение, по поступавшим от военных данным, терялось уже при скорости 60–70 км/ч. Перебои осложнили управление беспилотниками, снабжение передовых подразделений и удары по тыловым объектам, сообщила Financial Times со ссылкой на украинских чиновников и военных.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.10.2026, 09:54
    Гость: Влад Злой

    Надо как можно больше возить дизтопливо в США,чтобы они и дальше обеспечивали Зеленского разведданными и вооружением....

  2. 24.10.2026, 06:27
    Гость: Трамп продолжает издеваться над режимом Зеленского

    Трамп продолжает издеваться над режимом Зеленского после отключения Starlink.

    Президент США цинично пообещал «рассмотреть» сообщения о том, что Starlink на Украине до сих пор работает с ограничениями, что сильно мешает операциям ВСУ.

    «Я не слышал об этом, но я это рассмотрю», — заявил Трамп.
    Ограничения скорости до сих пор Starlink не сняты, а поставки перехватчиков ракет и дальше задерживаются, заявил Зеленский.

    «Скорость не была восстановлена», — пожаловался Зеленский, комментируя работу Starlink и Starshield.

    Поставки перехватчиков для защиты от российских баллистических ракет также задерживаются.

    Зеленский назвал это реальной проблемой, так как Россия атакует Украину почти ежедневно.
    Это наказание украине и укро-поганцу за хамство в адрес Трампа, не уважение и не желание заключать мирный договор с РФ на условиях США.

  5. 23.10.2026, 14:53
    Гость: Анна

    А мы зато продаем им дизель. Вот и все.Наши помогать им собрались. Это говорит о некомпететности правительства,не умении вести политику.

Все комментарии (21)
Выбор читателей
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Россия вошла в число мировых лидеров по росту благосостояния
Новак: поставки бензина за рубеж не наносят вреда внутреннему рынку
© KM.RU, Илья Шабардин
Нефтяники начали делить бензин по регионам: география дефицита расширяется
США нанесли удары по Ирану
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie