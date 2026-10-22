WSJ: Трамп попросил Маска снять ограничения Starlink для Украины

21:44 22.10.2026

Президент США Дональд Трамп позвонил главе SpaceX Илону Маску и попросил снять ограничения военной версии спутниковой системы Starlink — Starshield — на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников, пишет РБК.

22 октября, вскоре после телефонного разговора, система стала работать стабильнее, рассказали изданию американские и украинские чиновники. Некоторые представители Украины уточнили, что ее функциональность восстановлена не полностью, однако связь работает на более высоких скоростях движения терминалов, чем при действующих ограничениях.

По словам американских чиновников, Трамп в разговоре с Маском выразил недовольство сохранением ограничения скорости. Как пишет WSJ, из-за него часть украинских беспилотников полноценно не работали. В течение недели Трамп также говорил помощникам и союзникам, что хочет отменить замедление Starlink, рассказали чиновники.

В Кремле на фоне сообщений об ограничениях связи выступили против использования Starlink в военных целях. «Было бы лучше, если бы такие блестящие технологии, как Starlink, вообще не использовались в военных целях», — заявил 14 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сообщения об ограничениях появились в ночь на 14 октября. Бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что связь пропадала при движении терминалов быстрее 160 км/ч. Позднее он сообщил об усилении ограничений: соединение, по поступавшим от военных данным, терялось уже при скорости 60–70 км/ч. Перебои осложнили управление беспилотниками, снабжение передовых подразделений и удары по тыловым объектам, сообщила Financial Times со ссылкой на украинских чиновников и военных.