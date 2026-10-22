НАТО упростит Украине закупки оружия через агентство альянса

09:24 22.10.2026

Украина сможет закупать вооружение, боеприпасы и военную технику через Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA). Новый механизм позволит ускорить поставки и сократить расходы, заявила Financial Times директор агентства по поддержке операций Жаклин Борсбум.

По ее словам, Украина получит доступ к централизованной системе закупок, опыту специалистов альянса и уже налаженным каналам взаимодействия с оборонной промышленностью. Это также позволит экономить за счет крупных заказов.

В качестве примера Борсбум привела закупку военной формы. Украина сможет обратиться в агентство с конкретным запросом, например на приобретение 30 тыс. комплектов униформы, и поручить ему организовать поставку.

Новое соглашение развивает решение НАТО, принятое в апреле 2026 года. Тогда альянс разрешил украинским оборонным предприятиям участвовать в тендерах NSPA. На прошлой неделе представители агентства встретились в Киеве примерно со 150 украинскими компаниями и объяснили, как зарегистрироваться в качестве поставщиков и получить возможность претендовать на контракты.

Российские власти выступают против поставок западного оружия Украине и обмена разведывательной информацией с Киевом. Москва заявляет, что такая поддержка не изменит ход конфликта.