Bloomberg рассказал о резком росте поставок оружия из Индии в Европу

Индия с 2022 года поставила в европейские страны боеприпасы как минимум на $872 млн — более чем на 1600% больше, чем за предыдущие четыре года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Trade Data Monitor, основанные на информации Министерства торговли и промышленности Индии, пишет РБК.

В поставки вошли артиллерийские снаряды, минометные мины, заряды и взрывчатые вещества. Около трех четвертей экспорта пришлось на 13 стран Центральной и Восточной Европы. Индия поднялась с 28-го на второе место среди поставщиков боеприпасов в эти страны, уступая Южной Корее. Агентство уточняет, что «по сравнению с США и другими ведущими экспортерами эта сумма все еще невелика».

Рост поставок связан с увеличением европейского спроса и политикой премьер-министра Индии Нарендры Моди «по укреплению отечественного производства вооружений и снижению зависимости армии от импорта», отмечает Bloomberg. В апреле индийские власти сообщили, что за финансовый год экспорт вооружений вырос на 63% — до $4 млрд. В эту сумму вошли как фактические поставки, так и поставки, по которым уже подписаны контракты.

Индия не раскрывает перечень экспортируемой продукции и ее конечных покупателей. Сделки одобряет Министерство обороны, а соглашения с покупателями ограничивают дальнейшее перемещение оружия и его применение. Попадание индийских вооружений в непредусмотренные зоны конфликтов может привести к санкциям против компаний и усилению международного внимания к стране, отмечает агентство со ссылкой на индийских чиновников.

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