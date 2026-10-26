Болсонару хочет аннулировать итоги президентских выборов в Бразилии

14:39 26.10.2026

Потерпевший поражение во втором туре президентских выборов в Бразилии Флавиу Болсонару будет добиваться аннулирования итогов голосования. Юристы предвыборного штаба сенатора подготовят обращение в Высший избирательный суд с требованием признать результаты недействительными, пишет «Коммерсант».

Рассмотрение обращения обычно занимает до двух недель. Оно может быть сразу отклонено председателем суда, если он признает аргументы необоснованными. Эксперты, опрошенные O Liberal, склоняются к тому, что иск команды Флавиу Болсонару будет отклонен.

Главная претензия Болсонару заключается в том, что суд продлил работу избирательных участков в некоторых регионах на два часа. «Я не приму правила игры, которые опять изменили дружки Лулы в Верховном федеральном суде»,— заявил сенатор.

Бразильские СМИ обращают внимание, что о продлении работы участков в отдельных регионах просили в том числе и сами юристы предвыборного штаба сенатора, что делает их претензии необоснованными. Генеральная прокуратура Бразилии уже подтвердила легитимность выборов. Председатель Высшего избирательного суда, назначенный на эту должность еще Жаиром Болсонару, отцом сенатора, также заявил об абсолютной надежности и легитимности выборов.

По итогам обработки 100% бюллетеней действующий президент Бразилии Лула да Силва набрал 51,79% голосов, Флавиу Болсонару — 48,21%.

Президент России Владимир Путин поздравил Лулу да Силву с переизбранием на пост президента Бразилии.

«Итоги голосования подтвердили признание согражданами ваших выдающихся лидерских качеств, поддержку курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны и защиту ее суверенитета и законных интересов», — приводит текст телеграммы РИА Новости.