Трамп назвал Норвегию «помойкой» из-за вручения Нобелевской премии мира

Нобелевский комитет не прав, что вручил премию южноафриканскому юристу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, назвав Норвегию «страной-помойкой», пишут «Ведомости» со ссылкой на Newsweek.

«Честно говоря, Норвегия – отстой», – сказал американский лидер на предвыборном митинге в Мичигане.

По информации издания, президента США возмутил выбор лауреата. Он заявил, что награду получила женщина, о которой, по его словам, практически никто не слышал. Трамп также подчеркнул, что не хочет иметь ничего общего с Норвегией и не нуждается в представителях этой страны.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде напомнил о независимости Нобелевского комитета в ответ на критику со стороны президента США Дональда Трампа.

«Нобелевский комитет является независимым. Мы об этом напоминаем, если кто-то задумывается, и это по-прежнему остается так», – заявил Эйде норвежской телерадиокомпании NRK.

10 октября американский президент посетовал, что не получил Нобелевскую премию мира, несмотря на свои заслуги. В своем сообщении глава Белого дома заявил, что он урегулировал восемь войн и близок к завершению или урегулированию еще двух. Он также напомнил, что вернул всех израильских заложников, включая последних 28, – и живых, и погибших. Трамп подчеркнул, что освободил и отправил домой сотни заложников из стран по всему миру. Кроме того, американский президент заявил, что выиграл войну в Венесуэле и захватил президента Николаса Мадуро, а также остановил Иран на пути к получению ядерного оружия. По словам Трампа, это далеко не все.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.10.2026, 18:32
    Гость: глядя на выходки Трампа приходит понимание

    что Америка(США) -полный отстой, а американцы -тупые , если терпят подобного президента.
    Правильно о них покойный М.Задорнов говорил:"ТУПЫЕ". Однозначно.

  4. 26.10.2026, 17:47
    Гость: Европеец

    Анна !
    Норвегия - одна из самых прекрасных и богатых стран мира.
    Я там был несколько раз а мой сын туда ездит 1-2 раза в год.
    Вам бы не Трампу радоваться а думать как жить хотя бы на 10% так как живут в Норвегии. И думать как это начать делать и чем продолжать.
    Единственное, что мне в Норвегии не понравилось это то, что там везде лимит на скорость 90 км в час.

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