Трамп назвал Норвегию «помойкой» из-за вручения Нобелевской премии мира
Нобелевский комитет не прав, что вручил премию южноафриканскому юристу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, назвав Норвегию «страной-помойкой», пишут «Ведомости» со ссылкой на Newsweek.
«Честно говоря, Норвегия – отстой», – сказал американский лидер на предвыборном митинге в Мичигане.
По информации издания, президента США возмутил выбор лауреата. Он заявил, что награду получила женщина, о которой, по его словам, практически никто не слышал. Трамп также подчеркнул, что не хочет иметь ничего общего с Норвегией и не нуждается в представителях этой страны.
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде напомнил о независимости Нобелевского комитета в ответ на критику со стороны президента США Дональда Трампа.
«Нобелевский комитет является независимым. Мы об этом напоминаем, если кто-то задумывается, и это по-прежнему остается так», – заявил Эйде норвежской телерадиокомпании NRK.
10 октября американский президент посетовал, что не получил Нобелевскую премию мира, несмотря на свои заслуги. В своем сообщении глава Белого дома заявил, что он урегулировал восемь войн и близок к завершению или урегулированию еще двух. Он также напомнил, что вернул всех израильских заложников, включая последних 28, – и живых, и погибших. Трамп подчеркнул, что освободил и отправил домой сотни заложников из стран по всему миру. Кроме того, американский президент заявил, что выиграл войну в Венесуэле и захватил президента Николаса Мадуро, а также остановил Иран на пути к получению ядерного оружия. По словам Трампа, это далеко не все.
Комментарии читателей
что Америка(США) -полный отстой, а американцы -тупые , если терпят подобного президента.
Правильно о них покойный М.Задорнов говорил:"ТУПЫЕ". Однозначно.
Я ее согласна с тобой тезка
Вы путаете Талина с Николаем вторым.это последний пожалел
Анна !
Норвегия - одна из самых прекрасных и богатых стран мира.
Я там был несколько раз а мой сын туда ездит 1-2 раза в год.
Вам бы не Трампу радоваться а думать как жить хотя бы на 10% так как живут в Норвегии. И думать как это начать делать и чем продолжать.
Единственное, что мне в Норвегии не понравилось это то, что там везде лимит на скорость 90 км в час.
Ты, лично будешь карать? Не слезая с дивана?