Вучич заявил о поражении своей коалиции на выборах в парламент Сербии

Экс-президент Сербии Александр Вучич заявил, что его коалиция «Объединенная Сербия» проиграла на досрочных парламентских выборах. Победу, по его словам, одержал «Студенческий список», который возник на волне массовых антиправительственных протестов, пишет «Коммерсант».

По оценкам бывшего президента, протестное движение получит 135-140 мандатов, «Объединенная Сербия» — около 105. Согласно предварительным данным Ipsos/CeSID, «Студенческий список» лидирует с 52% голосов (138 мандатов), блок Александра Вучича отстает с 39,3% (104 мандата). Такой результат гарантирует оппозиционному движению абсолютное большинство в парламенте, для которого требуется минимум 126 мест. Официальные итоги выборов пока не оглашены.

Александр Вучич обвинил в поражении своей коалиции «глубинное государство» и назвал своих оппонентов «исполнителями грязных работ, которые кто-то другой разработал, чтобы разрушить суверенную страну». «Не пройдет и нескольких месяцев, как к марту или апрелю против Российской Федерации введут санкции. Они сделают все то, о чем предпочитали молчать, все то, в чем лгали, потому что, повторюсь, они — лишь подрядчики, и ничего более»,— добавил Вучич.

Экс-президент добавил, что не будет чинить препятствий конкурентам. «Мы не станем играть с исками, жалобами и обращениями в административный суд»,— сказал он.

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