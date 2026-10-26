Победившая в Сербии партия не планирует введение санкций против России

Новая власть Сербии не будет вводить санкции против России, соообщил представитель «Студенческого списка», профессор Йово Бакич в эфире телеканала RT Balkan.

«Мы уважаем Россию как великую державу, исторически важного партнера и во многих случаях защитника. Во внешней политике страны никаких изменений не будет», – цитируют Бакича «Ведомости».

По его словам, Сербия сама пережила санкции ООН и знает, насколько тяжелыми могут быть их последствия. Бакич отметил, что ограничения Белграда против России ничего бы не изменили, но имели бы негативное символическое значение.

Говоря об энергетике, он подчеркнул, что «Студенческий список» намерен руководствоваться национальными интересами Сербии и привлечь к решению этого вопроса специалистов в энергетической сфере.

25 октября в Сербии завершились выборы в национальную скупщину (парламент). С убедительным преимуществом при рекордной явке их выиграл оппозиционный блок «Студенческий список – Студенты побеждают», сформированный незадолго до голосования: по предварительным данным, он получит от 135 до 140 мандатов из 250. Сербская прогрессивная партия (СПП) Вучича займет около 105 мест. Сам бывший глава государства Александр Вучич, досрочно покинувший пост в надежде стать премьером, признал поражение.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.10.2026, 10:01
    Гость: Значит, вопреки лапше

    от Российской пропаганды, есть в мире страны, где "не цепляются за власть посиневшими пальцами" (образное выражение А.Лукашенко).

  2. 28.10.2026, 02:24
    Гость: Как же, помним , год назад на многих форумах кричали

    Китай и Индия наши союзники, даже у Соловьёва такое говорили.

  3. 28.10.2026, 02:21
    Гость: А может и не введёт?

    А введёт и ч то? Санкции нам на пользу, от них мы крепчаем. Так Ольга Скабееа сказала.

  4. 28.10.2026, 02:19
    Гость: Что вы имеете против ТАЛИБАН

    17 апреля 2025 г по запросу Ген. прокуратуры Верховный суд России исключил афганское движение «Талибан» из числа террористических организаций. Что теперь изменится в отношениях России с Афганистаном?

    Представитель Исламского эмирата Забихулла Муджахид заявил: «Мы считаем этот шаг очень важным. В будущем Афганистан и Россия, безусловно, установят хорошие отношения в сферах экономики и дипломатии. Президент России проводит правильную политику в отношении Афганистана».

    Новость была давно ожидаемой: делегации талибов, несмотря на свой «запретный статус», ранее регулярно посещали Россию для участия во всевозможных форумах и встречах на высоком политическом уровне.

    Поэтому формальное признание «Талибана» в качестве политической силы, такой же, как и различные правящие партии в других странах, действующих в рамках своего суверенитета и решающих вопросы своего государства и общества, было лишь вопросом времени.

    И если смотреть с прагматической позиции российских интересов, это время было упущено. Поскольку фактически сразу же после изгнания оккупационных сил США другие крупные игроки оперативно стали работать в Афганистане, рассматривая его как перспективное место для реализации всевозможных проектов.

    Например, китайские компании уже активно осваивают месторождения полезных ископаемых в Афганистане. Нефтегазовый гигант CAPEIC подписал с талибами в начале 2023 года 25-летний контракт на добычу нефти, в рамках которого будет ежегодно инвестировать в афганскую экономику по $150

  5. 28.10.2026, 02:13
    Гость: А чьто ви имеете против ТАЛИБАН

    они наши друзья.

    10.06.2026, 10:17 %КОММЕРСАНТЪ
    В конце мая российскую столицу с первым официальным визитом посетил министр обороны Исламского Эмирата Афганистан Мохаммад Якуб. Поездка имеет особое значение для двусторонних отношений, учитывая высокий статус политика у себя в стране. 36-летний Якуб, сын основателя движения «Талибан» муллы Мохаммада Омара, входит в число наиболее влиятельных фигур в нынешней структуре государственной власти Афганистана.
    В рамках визита высокий гость провел переговоры с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу и принял участие в международном форуме по безопасности. Центральным событием поездки стало подписание рамочного соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Афганистаном, которое сразу оказалось в фокусе внимания сопредельных государств.
    Повышенный интерес региональных игроков закономерен.

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