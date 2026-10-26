19:23 26.10.2026

Новая власть Сербии не будет вводить санкции против России, соообщил представитель «Студенческого списка», профессор Йово Бакич в эфире телеканала RT Balkan.

«Мы уважаем Россию как великую державу, исторически важного партнера и во многих случаях защитника. Во внешней политике страны никаких изменений не будет», – цитируют Бакича «Ведомости».

По его словам, Сербия сама пережила санкции ООН и знает, насколько тяжелыми могут быть их последствия. Бакич отметил, что ограничения Белграда против России ничего бы не изменили, но имели бы негативное символическое значение.

Говоря об энергетике, он подчеркнул, что «Студенческий список» намерен руководствоваться национальными интересами Сербии и привлечь к решению этого вопроса специалистов в энергетической сфере.

25 октября в Сербии завершились выборы в национальную скупщину (парламент). С убедительным преимуществом при рекордной явке их выиграл оппозиционный блок «Студенческий список – Студенты побеждают», сформированный незадолго до голосования: по предварительным данным, он получит от 135 до 140 мандатов из 250. Сербская прогрессивная партия (СПП) Вучича займет около 105 мест. Сам бывший глава государства Александр Вучич, досрочно покинувший пост в надежде стать премьером, признал поражение.