Рада проголосовала за продление военного положения на Украине

Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине с 31 октября еще на 90 дней. Соответствующее решение поддержали 293 депутата, сообщает ТАСС.

Парламент проголосовал за продление военного положения уже в 21-й раз.

Режим военного положения будет действовать до 29 января 2027 года.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года. С тех пор они неоднократно продлевались. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 26.10.2026, 18:33
    Гость: stalker

    Ну что же, окончания военного конфликта не видно, а раз так, то продление военного положения в Украине выглядит вполне логично. Впрочем, это их дело.

  5. 26.10.2026, 16:57
    Гость: Может следует радмэнов выключить из процесса?

    Тогда примирение пойдет быстрее.
    Или наши гуманисты и здесь видят "братский народ"?

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