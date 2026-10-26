15:45 26.10.2026

Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине с 31 октября еще на 90 дней. Соответствующее решение поддержали 293 депутата, сообщает ТАСС.

Парламент проголосовал за продление военного положения уже в 21-й раз.

Режим военного положения будет действовать до 29 января 2027 года.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года. С тех пор они неоднократно продлевались.