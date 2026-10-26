Рада проголосовала за продление военного положения на Украине
Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине с 31 октября еще на 90 дней. Соответствующее решение поддержали 293 депутата, сообщает ТАСС.
Парламент проголосовал за продление военного положения уже в 21-й раз.
Режим военного положения будет действовать до 29 января 2027 года.
Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года. С тех пор они неоднократно продлевались.
Комментарии читателей
Броник, и полный бк ведь не им таскать.
сидящих в Думе вы тоже считаете братьями.
Ну что же, окончания военного конфликта не видно, а раз так, то продление военного положения в Украине выглядит вполне логично. Впрочем, это их дело.
Да ещё раз, ещё много-много раз...
Тогда примирение пойдет быстрее.
Или наши гуманисты и здесь видят "братский народ"?