Французский сенат принял проект о коллективной ответственности на протестах

10:48 28.10.2026

Верхняя палата французского парламента одобрила инициативу о коллективной ответственности для протестующих.

"Сенат принял законопроект 229 голосами против 105 голосов", — цитирует заявление РИА Новости.

Документ предусматривает возложение вины за любой ущерб, в том числе на участников акций, не причастных непосредственно к его нанесению. С них смогут взимать до десяти тысяч евро.

Законопроект столкнулся с резкой критикой со стороны левых партий, которые считают, что он посягает на свободу участвовать в манифестациях. Сенатор от партии зеленых "Экологи" Мелани Вожель заявила, что документ противоречит конституции, а мирных демонстрантов пытаются сделать козлами отпущения.

Теперь документ поступит на рассмотрение депутатов.