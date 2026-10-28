Флавио Болсонару бежал из Бразилии в США после выборов

Бразильский сенатор Флавио Болсонару, проигравший президентские выборы, покинул страну и прибыл в Майами, где встретился с братом Эдуарду Болсонару. Об отъезде политика, несмотря на судебный запрет, сообщают O Globo и Financial Times со ссылкой на источники, близкие к семье и его политическим союзникам.

По данным O Globo, Эдуарду, живущий в Техасе, специально приехал во Флориду с женой и детьми, чтобы встретить брата. По сведениям источников издания, он мог участвовать в организации выезда Флавио из Бразилии при содействии американских властей.

Последним из политических союзников с сенатором, как утверждается, общался бывший координатор его президентской кампании Рожериу Маринью. Около восьми утра Болсонару написал ему, что хочет отвлечься и развеяться. После этого связаться с политиком не удалось.

До отъезда союзники и адвокаты убеждали Болсонару остаться в стране и возглавить оппозицию. По словам участников встречи 26 октября, сенатор был подавлен и опасался ареста. Он также планировал обсудить дальнейшие действия оппозиции с депутатами и сенаторами Либеральной партии, но в итоге покинул Бразилию.

26 октября Верховный суд Бразилии запретил сенатору выезжать из страны и обязал его сдать паспорта в течение суток. Решение принято в рамках расследования предполагаемых финансовых преступлений, включая отмывание денег. Болсонару отрицает обвинения и ранее заявлял, что останется в Бразилии.

Однако в установленный срок он паспорта не сдал. Бразильская полиция аннулировала документы и начала проверку обстоятельств его отъезда.

25 октября Болсонару проиграл второй тур президентских выборов действующему главе государства Луису Инасиу Луле да Силве: за Лулу проголосовали 51,79% избирателей, за Болсонару — 48,21%. После поражения сенатор обещал возглавить оппозицию

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
США нанесли удары по Ирану
© KM.RU, Алексей Белкин
В РПЦ предложили ввести в медвузах занятия о христианских ценностях
Владимир Путин © Фотобанк Росконгресс/ Кирилл Казачков
Путин назвал некритичным дефицит топлива на внутреннем рынке
© Telegram/МИД РФ
Лавров ответил на слова Рубио о соглашениях на Аляске
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie