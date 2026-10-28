Флавио Болсонару бежал из Бразилии в США после выборов

09:48 28.10.2026

Бразильский сенатор Флавио Болсонару, проигравший президентские выборы, покинул страну и прибыл в Майами, где встретился с братом Эдуарду Болсонару. Об отъезде политика, несмотря на судебный запрет, сообщают O Globo и Financial Times со ссылкой на источники, близкие к семье и его политическим союзникам.

По данным O Globo, Эдуарду, живущий в Техасе, специально приехал во Флориду с женой и детьми, чтобы встретить брата. По сведениям источников издания, он мог участвовать в организации выезда Флавио из Бразилии при содействии американских властей.

Последним из политических союзников с сенатором, как утверждается, общался бывший координатор его президентской кампании Рожериу Маринью. Около восьми утра Болсонару написал ему, что хочет отвлечься и развеяться. После этого связаться с политиком не удалось.

До отъезда союзники и адвокаты убеждали Болсонару остаться в стране и возглавить оппозицию. По словам участников встречи 26 октября, сенатор был подавлен и опасался ареста. Он также планировал обсудить дальнейшие действия оппозиции с депутатами и сенаторами Либеральной партии, но в итоге покинул Бразилию.

26 октября Верховный суд Бразилии запретил сенатору выезжать из страны и обязал его сдать паспорта в течение суток. Решение принято в рамках расследования предполагаемых финансовых преступлений, включая отмывание денег. Болсонару отрицает обвинения и ранее заявлял, что останется в Бразилии.

Однако в установленный срок он паспорта не сдал. Бразильская полиция аннулировала документы и начала проверку обстоятельств его отъезда.

25 октября Болсонару проиграл второй тур президентских выборов действующему главе государства Луису Инасиу Луле да Силве: за Лулу проголосовали 51,79% избирателей, за Болсонару — 48,21%. После поражения сенатор обещал возглавить оппозицию