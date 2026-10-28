Премьер Италии Мелони приостановила помощь Украине до выборов в США

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приостановила отправку 13-го пакета помощи Украине, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Il Giornale d'Italia. По данным издания, Мелони ждет результатов промежуточных выборов в США.

Как уточняет газета, предыдущий пакет помощи Италия направила десять месяцев назад, в декабре 2025 года. Новый пакет уже подготовлен, но сроки его доставки до сих пор не определены. Эта ситуация ставит под угрозу выполнение обязательств, взятых Джорджей Мелони перед президентами Франции и Украины Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским, отмечает Il Giornale d'Italia. Публично итальянское правительство продолжает заявлять о поддержке Украины, но не уточняет, когда возобновятся поставки.

В конце августа Джорджа Мелони говорила, что Италия продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине в преддверии зимнего сезона. Она также в очередной раз выступила за проведение переговоров по урегулированию военного конфликта. Politico писало, что Мелони приходится оправдываться за поддержку Украины перед избирателями перед парламентскими выборами, запланированными на 2027 год. При этом итальянские левоцентристы не исключили, что после выборов Рим может отказаться от дальнейшей военной помощи Киеву.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.10.2026, 14:03
    Гость: Кошкин друг

    Италия,не позорься "Нью Фашино" !Хватит с вас и довоенной постыдной Истории,когда вы ввязались в поддержку Гитлера и нацистских негодяев.
    Ведь вы - прекрасная страна с очень хорошими людьми.

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