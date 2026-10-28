В Испании при столкновении поездов погибли более 40 человек

13:10 28.10.2026

Число жертв столкновения двух пассажирских поездов в Центральной Испании превысило четыре десятка, пишет ABC со ссылкой на экстренные службы.

"В результате железнодорожной катастрофы с участием скоростного поезда и поезда компании Iryo в Урде погибли по меньшей мере 46 человек", — цитирует газету РИА Новости.

В Министерстве транспорта страны уточнили, что ЧП произошло на высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид — Андалусия в 09:00 утра. По предварительной версии, скоростной поезд AVE, отправившийся из столицы в Севилью, врезался сзади в состав частного оператора Iryo, два последних вагона которого сошли с рельсов и упали с насыпи.

Движение на высокоскоростной линии остановили.