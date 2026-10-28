В Испании при столкновении поездов погибли более 40 человек

Число жертв столкновения двух пассажирских поездов в Центральной Испании превысило четыре десятка, пишет ABC со ссылкой на экстренные службы.

"В результате железнодорожной катастрофы с участием скоростного поезда и поезда компании Iryo в Урде погибли по меньшей мере 46 человек", — цитирует газету РИА Новости.  

В Министерстве транспорта страны уточнили, что ЧП произошло на высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид — Андалусия в 09:00 утра. По предварительной версии, скоростной поезд AVE, отправившийся из столицы в Севилью, врезался сзади в состав частного оператора Iryo, два последних вагона которого сошли с рельсов и упали с насыпи.

Движение на высокоскоростной линии остановили.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.10.2026, 15:31
    Гость: А.П. Чехов. Злоумышленник.

    — Ты это свое «чаво» брось, а отвечай на вопрос! для чего ты отвинчивал гайку?
    — Коли б не нужна была, не отвинчивал бы, — хрипит Денис, косясь на потолок.
    — Для чего же тебе понадобилась эта гайка?
    — Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем...

  2. 28.10.2026, 14:30
    Гость: !

    Это - к нашим промоутерам ВСМ.
    Сия отрасль требует высочайшей квалификации, дисциплины и ответственности разработчиков, строителей составов, путей и инфраструктуры, а также всего-всего эксплуатирующего персонала.
    Кроме того, такая ...ня, как выезд/выход на пути должны быть полностью исключены (это при нашем-то отношении к законам и правилам!)
    Да ещё метели со снежными заносами и все виды обледенения должны быть полностью исключены (ну, это - к Господу Богу).
    А впрочем, у нас жизнь пипла - менее значимая категория, чем гешефт.

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