В Испании при столкновении поездов погибли более 40 человек
Число жертв столкновения двух пассажирских поездов в Центральной Испании превысило четыре десятка, пишет ABC со ссылкой на экстренные службы.
"В результате железнодорожной катастрофы с участием скоростного поезда и поезда компании Iryo в Урде погибли по меньшей мере 46 человек", — цитирует газету РИА Новости.
В Министерстве транспорта страны уточнили, что ЧП произошло на высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид — Андалусия в 09:00 утра. По предварительной версии, скоростной поезд AVE, отправившийся из столицы в Севилью, врезался сзади в состав частного оператора Iryo, два последних вагона которого сошли с рельсов и упали с насыпи.
Движение на высокоскоростной линии остановили.
Комментарии читателей
— Ты это свое «чаво» брось, а отвечай на вопрос! для чего ты отвинчивал гайку?
— Коли б не нужна была, не отвинчивал бы, — хрипит Денис, косясь на потолок.
— Для чего же тебе понадобилась эта гайка?
— Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем...
Это - к нашим промоутерам ВСМ.
Сия отрасль требует высочайшей квалификации, дисциплины и ответственности разработчиков, строителей составов, путей и инфраструктуры, а также всего-всего эксплуатирующего персонала.
Кроме того, такая ...ня, как выезд/выход на пути должны быть полностью исключены (это при нашем-то отношении к законам и правилам!)
Да ещё метели со снежными заносами и все виды обледенения должны быть полностью исключены (ну, это - к Господу Богу).
А впрочем, у нас жизнь пипла - менее значимая категория, чем гешефт.