В странах ЕС недовольны звонком Стубба и Стёре Путину

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Власти ряда стран ЕС раскритиковали телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает в среду Politico со ссылкой на источники.

"Раскалывать единый европейский голос, позволяя каждой стране начать свои собственные переговоры с Москвой, было бы плохим подходом", - цитирует публикацию издания "Интерфакс".  

Недовольство разговором выразили, в частности, в Риме: источник в правительстве страны заявил, что звонок показал неспособность ЕС выбрать единого переговорщика. В Италии заявили о необходимости как можно скорее подобрать такого человека.

Вместе с тем во вторник премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что "крайне скептически" относится к разговору Стубба и Стёре с Путиным, а глава правительства Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что "нельзя задабривать" Россию.

Во вторник Стубб и Стёре провели с Путиным телефонный разговор, в котором обсудили украинское урегулирование.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.10.2026, 13:31
    Гость: stalker

    Словосочетание "бескомпромиссные предложения" подразумевает не предложения, а ультиматум. Лишнее доказательство того, что реальных идей прекращения конфликта "у вас" нет. А потому "вам" нечего делать за столом переговоров.

  3. 29.10.2026, 08:44
    Гость: Европеец

    Как говорите в вашем новоязе - будем посмотреть.
    У нас есть бескомпромиссные предложения и они действуют.

Все комментарии (12)
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