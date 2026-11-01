РФ поможет Азербайджану строить объекты по ремонту бронетехники
Российские специалисты помогут Азербайджану строить и модернизировать объекты по ремонту бронетехники, которая находится на вооружении армии страны, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаевв эфире телеканала "Звезда".
"Подписана целая программа, которая подразумевает модернизацию и строительство объектов по ремонту бронетехники, которая находится на вооружении азербайджанской армии ", - приводит его слова "Интерфакс".
При этом глава ФСВТС отметил, что Россия сегодня не только предлагает партнерам финальную продукцию, но и участвует в военно-технологическом сотрудничестве.
Комментарии читателей
Помогать фактическому члену НАТО (Турция и Азербайджан- один народ и пока две столицы) поднимать ВПК это не просто глупость, а уже предательство России. Либеральное правительство Мишустина играет в эффективность по поднятию экономики страны и ради этого идет на преступление разрешая модернизировать военные предприятия Азербайджана забыв унизительное извинение Главы РФ после ЧП с Азербайджанским самолетом где вина в гибели части пассажиров лежит в том числе на Баку.
Я никак не пойму почему сам Мишустин ни разу не критиковал куевский нацистский Режим и ни сказал ничего про его главаря наркоклоуна Зе. Что это? Игра в политический нейтралитет, а может приказ или из Кремля или из руководства еврейской диаспоры? Он же председатель Правительства России и по факту именно он должен отвечать за поддержку СВО на Украине даже больше чем Глава РФ.
Президент США заявил о намерении пригласить главаря Киевского режима Владимира Зеленского на саммит «Большой двадцатки», запланированный на декабрь в Майами.
По словам американского лидера, он не видит никаких препятствий для участия Зеленского во встрече.
Выступая перед журналистами в своей резиденции во Флориде, Трамп также выразил уверенность в возможности завершения российско-украинского конфликта в обозримом будущем.
«Я считаю, что война между Украиной и Россией закончится в не столь отдалённом будущем», — заявил президент США.
Ранее он и президента РФ тоже пригласил, видимо хочет их усадить за один стол и заставить подписать договор об окончании СВО.
Мы итак зеленеем, а ежели глянуть на наши погран. регионы - зеленее не бывает. Хорошо это или плохо, Господь с Аллахом разберутся.
И вообще, похоронив Советы, будущее Этой Территории мы (по)решили. Дело времени...
им с Россией воевать будет нечем?