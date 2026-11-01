РФ поможет Азербайджану строить объекты по ремонту бронетехники

14:39 1.11.2026

Российские специалисты помогут Азербайджану строить и модернизировать объекты по ремонту бронетехники, которая находится на вооружении армии страны, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаевв эфире телеканала "Звезда".

"Подписана целая программа, которая подразумевает модернизацию и строительство объектов по ремонту бронетехники, которая находится на вооружении азербайджанской армии ", - приводит его слова "Интерфакс".

При этом глава ФСВТС отметил, что Россия сегодня не только предлагает партнерам финальную продукцию, но и участвует в военно-технологическом сотрудничестве.