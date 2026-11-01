Новак: российский дизель попадает в Европу, несмотря на запреты
Российское дизельное топливо попадает на европейский рынок, несмотря на запреты, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.
"Европа запретила закуп российских нефти и нефтепродуктов, но мы видим, что под разными марками иногда дизель российский там появляется", — приводит его слова РИА Новости.
Говоря о ситуации с газом, Новак отметил: запасы ПГХ в странах Старого Света находятся на исторически низких уровнях. "И как пройдут зиму европейцы — это отдельная история", — добавил вице-премьер.
Согласно данным GIE, заполненность подземных хранилищ газа в ЕС по итогам октября достигла 74,68 процента, но осталась на самом низком уровне для этого дня за всю историю наблюдений с 2011 года. Стоимость тем временем растет: в пятницу биржевые цены поднялись выше 1200 долларов за тысячу кубометров впервые с 20 декабря 2022-го.
Комментарии читателей
И в таком сопливом возрасте ты помнишь кто и сколько воровал ТВОЕГО ГАЗА?
просто росли цены на нефть
Что ОН сделал:
Объединил племена. До него монгольские и тюркские племена Великой степи жили разрозненно. Чингисхан преодолел эту раздробленность и создал централизованное государство.
Ввёл административные реформы. Разделил население не по родоплеменному признаку, а по количественному принципу — на десятки, сотни, тысячи и тумены (по 10 тысяч воинов). Это позволило выстроить чёткую гражданскую и военную машину. Также была создана элитная личная гвардия — кэшиг (до 10 тысяч человек), которая служила и охраной, и кузницей кадров для администрации.
Создал свод законов — Великую Ясу. Полностью текст до нас не дошёл, сохранились лишь фрагменты в пересказах восточных авторов. Яса закрепляла многие важные нормы, в том числе всеобщую воинскую обязанность.
Развивал инфраструктуру и культуру. Монголы переняли у китайцев некоторые военные технологии (осадные орудия). Позже, в 1220 году, на берегу реки Онон была основана столица империи — Каракорум. Также при Чингисхане начали
использовать уйгурское письмо, которое позже легло в основу старомонгольской письменности.
Проводил завоевательную политику. Он начал походы против соседних государств: царства тангутов (Си Ся), империи Цзинь (Северный Китай), Кара-Китая, государства Хорезмшахов. Походы его полководцев затронули и более западные территории — Кавказ, Восточную Европу (в 1223 году произошло первое столкновение с русскими войсками на реке Калке), Волжскую Булгарию.
А ЕЛЬЦИН РАЗВАЛИЛ СССР и ликвидировал основу СССР-КПСС. Урааа!
"Северные потоки могут быть востребованы": Новак дал Европе шанс.
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Предполагается, что продажа российского газа будет осуществляться через американского посредника, чтобы избежать европейских санкций.
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Итак даем шанс Америке - почти вокруг света сухопутку с использованием СМП а еще думают сдавать нас .
Какой американский посредник, а ? Дурдом ! Должно быть предприятие со 100% участии России и даже не больший процент - только казначейское или типа того предприятие.
Совсем уж того.
Прямо чуть что готовы сдать все то немногое что с великим трудом добились с 14 года
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Чуть что всплывает Козырев с его бедламом по поводу " сдача - это усиливает позиции России"
Когда же это все прекратиться
Да и ренту пусть вернут в конституцию - потакатели обмана. по тихому убрали А где гарант. Не хорошо!
Нельзя прикрываться геополитикой. Делать надо - но отвлекать простецким патриотизмом народ - нельзя. .
В ельцинскую перестройку мне было 1-9 лет.