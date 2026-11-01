Новак: российский дизель попадает в Европу, несмотря на запреты

Российское дизельное топливо попадает на европейский рынок, несмотря на запреты, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"Европа запретила закуп российских нефти и нефтепродуктов, но мы видим, что под разными марками иногда дизель российский там появляется", — приводит его слова РИА Новости.

Говоря о ситуации с газом, Новак отметил: запасы ПГХ в странах Старого Света находятся на исторически низких уровнях. "И как пройдут зиму европейцы — это отдельная история", — добавил вице-премьер.

Согласно данным GIE, заполненность подземных хранилищ газа в ЕС по итогам октября достигла 74,68 процента, но осталась на самом низком уровне для этого дня за всю историю наблюдений с 2011 года. Стоимость тем временем растет: в пятницу биржевые цены поднялись выше 1200 долларов за тысячу кубометров впервые с 20 декабря 2022-го.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.11.2026, 17:37
    Гость: Волос длинный- ум короткий

    И в таком сопливом возрасте ты помнишь кто и сколько воровал ТВОЕГО ГАЗА?

  3. 02.11.2026, 10:32
    Гость: ну вы сравнили

    Что ОН сделал:
    Объединил племена. До него монгольские и тюркские племена Великой степи жили разрозненно. Чингисхан преодолел эту раздробленность и создал централизованное государство.
    Ввёл административные реформы. Разделил население не по родоплеменному признаку, а по количественному принципу — на десятки, сотни, тысячи и тумены (по 10 тысяч воинов). Это позволило выстроить чёткую гражданскую и военную машину. Также была создана элитная личная гвардия — кэшиг (до 10 тысяч человек), которая служила и охраной, и кузницей кадров для администрации.
    Создал свод законов — Великую Ясу. Полностью текст до нас не дошёл, сохранились лишь фрагменты в пересказах восточных авторов. Яса закрепляла многие важные нормы, в том числе всеобщую воинскую обязанность.
    Развивал инфраструктуру и культуру. Монголы переняли у китайцев некоторые военные технологии (осадные орудия). Позже, в 1220 году, на берегу реки Онон была основана столица империи — Каракорум. Также при Чингисхане начали
    использовать уйгурское письмо, которое позже легло в основу старомонгольской письменности.
    Проводил завоевательную политику. Он начал походы против соседних государств: царства тангутов (Си Ся), империи Цзинь (Северный Китай), Кара-Китая, государства Хорезмшахов. Походы его полководцев затронули и более западные территории — Кавказ, Восточную Европу (в 1223 году произошло первое столкновение с русскими войсками на реке Калке), Волжскую Булгарию.

    А ЕЛЬЦИН РАЗВАЛИЛ СССР и ликвидировал основу СССР-КПСС. Урааа!

  4. 02.11.2026, 10:08
    Гость: World - 'Это чего такое

    "Северные потоки могут быть востребованы": Новак дал Европе шанс.
    -------
    Предполагается, что продажа российского газа будет осуществляться через американского посредника, чтобы избежать европейских санкций.
    -------
    Итак даем шанс Америке - почти вокруг света сухопутку с использованием СМП а еще думают сдавать нас .
    Какой американский посредник, а ? Дурдом ! Должно быть предприятие со 100% участии России и даже не больший процент - только казначейское или типа того предприятие.
    Совсем уж того.
    Прямо чуть что готовы сдать все то немногое что с великим трудом добились с 14 года
    .
    Чуть что всплывает Козырев с его бедламом по поводу " сдача - это усиливает позиции России"
    Когда же это все прекратиться

    Да и ренту пусть вернут в конституцию - потакатели обмана. по тихому убрали А где гарант. Не хорошо!
    Нельзя прикрываться геополитикой. Делать надо - но отвлекать простецким патриотизмом народ - нельзя. .

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