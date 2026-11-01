Новак: российский дизель попадает в Европу, несмотря на запреты

14:35 1.11.2026

Российское дизельное топливо попадает на европейский рынок, несмотря на запреты, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"Европа запретила закуп российских нефти и нефтепродуктов, но мы видим, что под разными марками иногда дизель российский там появляется", — приводит его слова РИА Новости.

Говоря о ситуации с газом, Новак отметил: запасы ПГХ в странах Старого Света находятся на исторически низких уровнях. "И как пройдут зиму европейцы — это отдельная история", — добавил вице-премьер.

Согласно данным GIE, заполненность подземных хранилищ газа в ЕС по итогам октября достигла 74,68 процента, но осталась на самом низком уровне для этого дня за всю историю наблюдений с 2011 года. Стоимость тем временем растет: в пятницу биржевые цены поднялись выше 1200 долларов за тысячу кубометров впервые с 20 декабря 2022-го.

