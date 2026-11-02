Во Франции анонсировали новые крупные акции протеста

Национальный союз студентов Франции анонсировал новые крупные протесты.

"Правительство не хочет нас слушать? Третьего ноября объявляем черный день в университетах: приходите на общие собрания и блокируйте свои вузы. Пятого ноября — давайте массово выйдем на улицы!" — цитирует обращение организации РИА Новости.

Ранее в понедельник французские старшеклассники возобновили блокаду лицеев в некоторых городах, включая Париж, Марсель и Лион.

Протесты во Франции продолжаются с середины сентября: тогда старшеклассники и студенты из пригородов столицы вышли на митинги с требованием улучшить условия обучения. Позднее к ним примкнули жители, недовольные ростом цен, а манифестации распространились на другие регионы.

Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября, которая вылилась в беспорядки и погромы: мародеры грабили магазины, разбивали витрины, устраивали поджоги и стычки с полицией. По официальным данным, в ней участвовало около 550 тысяч человек.

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