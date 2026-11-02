Семь стран Европы заявили об атаках на холодильники в супермаркетах

18:00 2.11.2026

Как минимум в семи европейских странах в результате кибератаки на холодильное оборудование испортились продукты на десятки миллионов евро, пишет ТАСС.

По сообщениям СМИ, инцидент произошел в ночь на 2 ноября и затронул супермаркеты в Бельгии, Люксембурге, Швеции, Финляндии, Ирландии, Нидерландах и Эстонии. Во всех случаях в холодильниках дистанционно устанавливали плюсовую температуру, в результате продукты приходили в негодность. Аналогичный инцидент произошел в октябре во Франции. Тогда нарушители смогли нагреть холодильники и морозильные камеры в сотнях магазинах различных торговых сетей по всей территории страны.

В Бельгии произошедшее уже назвали кибератакой. Согласно сообщению агентства Belga, ущерб уже достигает десятков миллионов евро. Кибератаке подверглись торговые сети Delhaize, Spar и Carrefour в Бельгии и Люксембурге. В Швеции, как сообщает телеканал SVT, пострадали продовольственные сети ICA и Coop. По информации телеканала, на утро температура в морозильных камерах достигала плюс 50-55 градусов.

В Ирландии пострадали 13 супермаркетов сети SuperValu. Как сообщили в компании Musgrave, владеющей сетью, "инцидент затронул ограниченное количество оборудования конкретной модели холодильных систем".

Согласно данным телеканала Euronews, в Нидерландах атаке подверглось холодильное оборудование фирмы Danfoss. В компании уже подтвердили инцидент. По данным телеканала, подобные инциденты также зафиксированы в сети супермаркетов K Group в Финляндии.

В Эстонии подвергалась атакам сеть Selver. Как сообщила эстонская телерадиокомпания ERR, инциденты произошли с оборудованием фирмы Danfoss. А размер убытков пока не определен.