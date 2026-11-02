Семь стран Европы заявили об атаках на холодильники в супермаркетах

Как минимум в семи европейских странах в результате кибератаки на холодильное оборудование испортились продукты на десятки миллионов евро, пишет ТАСС.

По сообщениям СМИ, инцидент произошел в ночь на 2 ноября и затронул супермаркеты в Бельгии, Люксембурге, Швеции, Финляндии, Ирландии, Нидерландах и Эстонии. Во всех случаях в холодильниках дистанционно устанавливали плюсовую температуру, в результате продукты приходили в негодность. Аналогичный инцидент произошел в октябре во Франции. Тогда нарушители смогли нагреть холодильники и морозильные камеры в сотнях магазинах различных торговых сетей по всей территории страны.

В Бельгии произошедшее уже назвали кибератакой. Согласно сообщению агентства Belga, ущерб уже достигает десятков миллионов евро. Кибератаке подверглись торговые сети Delhaize, Spar и Carrefour в Бельгии и Люксембурге. В Швеции, как сообщает телеканал SVT, пострадали продовольственные сети ICA и Coop. По информации телеканала, на утро температура в морозильных камерах достигала плюс 50-55 градусов.

В Ирландии пострадали 13 супермаркетов сети SuperValu. Как сообщили в компании Musgrave, владеющей сетью, "инцидент затронул ограниченное количество оборудования конкретной модели холодильных систем".

Согласно данным телеканала Euronews, в Нидерландах атаке подверглось холодильное оборудование фирмы Danfoss. В компании уже подтвердили инцидент. По данным телеканала, подобные инциденты также зафиксированы в сети супермаркетов K Group в Финляндии.

В Эстонии подвергалась атакам сеть Selver. Как сообщила эстонская телерадиокомпания ERR, инциденты произошли с оборудованием фирмы Danfoss. А размер убытков пока не определен. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.11.2026, 14:49
    Гость: Анна

    Потому,что Ии социализм нужен с контролем,а не невидимая рука рынка. Его регулировать надо.Это не для рыночной экономики.

  3. 03.11.2026, 11:04
    Гость: руки не из того теста

    -Чтож в стране только много разводов,потому как жена ничего не умеет на кухне? А зачем создавать мы же все на Америку надеемся.

  4. 03.11.2026, 10:18
    Гость: НО. ПОЧЕМУ_ТО цифровизаторы ОБ ЭТОМ НЕ ДУМАЮТ

    Именно о том и думают, для того цифровой рупь и насаждают форсировано!

  5. 03.11.2026, 10:15
    Гость: Исключено. Советский автопром упоротые антисоветчики убили.

    Российский создать не смогли, конечно же, поскольку у всех упоротых антисоветчиков руки не из того места, но убить то, что хоть как-то работало - в этом упоротые антисоветчики мастера!

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