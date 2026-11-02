США предложили возобновить поставки российского газа в Европу
США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через Украину. Инициатива обсуждается в рамках переговоров об энергетическом перемирии между Москвой и Киевом перед началом зимы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников.
По данным издания, предложение выдвинули спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер во время визитов в Москву и Киев в сентябре. Предполагается, что российский газ будет продаваться через американского посредника, что позволит обойти действующие европейские ограничения и привлечь к сделке инвесторов из США.
Один из вариантов предусматривает перечисление выручки от продаж на специальный эскроу-счет в третьей стране, чтобы российские власти не могли направить эти средства на финансирование военных действий. При этом Украина получит доход от транзита, а европейские потребители — доступ к дополнительным объемам газа. Вашингтон рассматривает сделку как возможный стимул для Москвы согласиться на энергетическое перемирие и более широкое мирное соглашение.
США также изучают возможность возобновления работы «Северного потока». Однако этот вариант потребует значительно больше времени: обе нитки газопровода были серьезно повреждены в результате взрывов в сентябре 2022 года. Украинская газотранспортная система, напротив, может быть задействована быстрее. Транзит российского газа через Украину прекратился в январе 2025 года.
Инициатива сталкивается с серьезным сопротивлением в Европе. Руководители крупнейших стран ЕС не хотят возвращаться к зависимости от российских энергоносителей. Кроме того, европейское законодательство предусматривает полный отказ от российского газа: запрет на долгосрочные контракты по поставкам СПГ начнет действовать с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года, с возможностью переноса срока на 1 ноября. Еврокомиссар по энергетике также выступает за постоянный запрет на импорт.
При этом энергетическая ситуация в Европе остается напряженной. В конце октября биржевая цена газа на нидерландском хабе TTF впервые с декабря 2022 года поднималась до €100 за МВт·ч. На стоимость влияют перебои с поставками сжиженного газа из Катара на фоне конфликта на Ближнем Востоке и низкий уровень европейских запасов перед зимой. Сейчас на Россию приходится около 11% газовых поставок в Европу — до начала конфликта на Украине этот показатель составлял примерно 45%.
Комментарии читателей
"Северные потоки могут быть востребованы": Новак дал Европе шанс.
Какой американский посредник, а ? Дурдом ! Должно быть предприятие со 100% участии России и даже не больший процент - только казначейское или типа того предприятие.
Совсем уж того. А с канадской нефти будет посредником Россия ? !!!
Прямо чуть что готовы сдать все то немногое что с великим трудом добились с 14 года
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Чуть что всплывает Козырев с его бедламом по поводу " сдача - это усиливает позиции России"
Когда же это все прекратиться
Да и ренту пусть вернут в конституцию - потакатели обмана. по тихому убрали А где гарант. Не хорошо! Из за возможности начать работы по ренте - хотя бы так - я за это голосовал. Обманули.
Нельзя прикрываться геополитикой. Делать надо - но отвлекать простецким патриотизмом народ - нельзя. .
Первое. Транзит российского газа в Европу через Украину во время военных действий с этой страной это абсурд. Мы еще Украине платить будем за транзит, а они эти средства направят на военные нужды. Второе. Европа в лице ЕС уже дала понять, что возобновлять экспорт российского газа не собираются. Даже через посредников. Это их принципиальная позиция. Так что обсуждать эту тему глупо. Третье. Из содержания статьи следует, что выручка от продаж будет поступать на специальный эскроу-счет в третьей стране. А кто поручится, что мы эти деньги вообще получим? Это бабка надвое сказала. Хватит. Мы уже и так отдали часть своих золото-валютных резервов Европе и США, а теперь не знаем как их вернуть. Только полный идиот на такое согласится.