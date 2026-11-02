США предложили возобновить поставки российского газа в Европу

09:47 2.11.2026

США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через Украину. Инициатива обсуждается в рамках переговоров об энергетическом перемирии между Москвой и Киевом перед началом зимы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников.

По данным издания, предложение выдвинули спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер во время визитов в Москву и Киев в сентябре. Предполагается, что российский газ будет продаваться через американского посредника, что позволит обойти действующие европейские ограничения и привлечь к сделке инвесторов из США.

Один из вариантов предусматривает перечисление выручки от продаж на специальный эскроу-счет в третьей стране, чтобы российские власти не могли направить эти средства на финансирование военных действий. При этом Украина получит доход от транзита, а европейские потребители — доступ к дополнительным объемам газа. Вашингтон рассматривает сделку как возможный стимул для Москвы согласиться на энергетическое перемирие и более широкое мирное соглашение.

США также изучают возможность возобновления работы «Северного потока». Однако этот вариант потребует значительно больше времени: обе нитки газопровода были серьезно повреждены в результате взрывов в сентябре 2022 года. Украинская газотранспортная система, напротив, может быть задействована быстрее. Транзит российского газа через Украину прекратился в январе 2025 года.

Инициатива сталкивается с серьезным сопротивлением в Европе. Руководители крупнейших стран ЕС не хотят возвращаться к зависимости от российских энергоносителей. Кроме того, европейское законодательство предусматривает полный отказ от российского газа: запрет на долгосрочные контракты по поставкам СПГ начнет действовать с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года, с возможностью переноса срока на 1 ноября. Еврокомиссар по энергетике также выступает за постоянный запрет на импорт.

При этом энергетическая ситуация в Европе остается напряженной. В конце октября биржевая цена газа на нидерландском хабе TTF впервые с декабря 2022 года поднималась до €100 за МВт·ч. На стоимость влияют перебои с поставками сжиженного газа из Катара на фоне конфликта на Ближнем Востоке и низкий уровень европейских запасов перед зимой. Сейчас на Россию приходится около 11% газовых поставок в Европу — до начала конфликта на Украине этот показатель составлял примерно 45%.