Премьер Польши Туск отказался от диалога с президентом страны Навроцким

10:59 2.11.2026

Глава польского правительства Дональд Туск отказался от компромисса с президентом Каролем Навроцким по контролю над Конституционным трибуналом. Премьер записал видеообращение к народу и обвинил оппозиционную партию «Право и справедливость» и главу государства в насилии против судей и разрушении верховенства права в стране.

Туск отказался идти на компромиссы в вопросе работы трибунала. Он сказал: «Мы слишком долго ждали такого сокровища, как независимая, демократическая Польша, чтобы испугаться и отступить». Он также обвинил «армию российских ботов» в поддержке своих оппонентов:

«Хочу подчеркнуть очень четко, что законно избранные члены трибунала подверглись нападению, а полиция на месте защищала трибунал от нападавших. Для упрощения я воспользуюсь аналогией. Представьте ситуацию, когда вор выхватывает сумочку у пожилой женщины и убегает. Когда его задерживают, он начинает кричать, что против него применяют насилие, и называет кражу попыткой завладеть его добычей. Тем временем некоторые зеваки-центристы, желая сгладить ситуацию, предлагают, чтобы вор и жертва поровну разделили содержимое сумки. В некоторых случаях компромисс невозможен. Крики, ложь и драки не могут быть источником закона в Польше. И не будут. Мы гордимся тем, что демократия была первым польским суверенным выбором после восстановления независимости, благодаря ей мы становимся сильнее. В условиях верховенства права политик не может войти в суд или трибунал, чтобы выносить постановление или запугивать судей, даже если он является президентом», приводит его слова BFM.

Политический кризис в Польше усугубился в 2026 году, когда правительство Туска выбрало в Конституционный трибунал новых судей. Но председатель суда, назначенный партией Навроцкого, и сам президент блокировали их вступление в должность.

В эту пятницу одна из судей трибунала отстранила председателя от работы — в ответ оппозиция собралась у суда и пыталась прорваться внутрь, само здание оцепила полиция. Навроцкий обвинил правительство в силовом захвате суда и госперевороте.

Президент экстренно в субботу собрал совещание с представителями всех политических сил страны для урегулирования кризиса. Ряд партий не приняли участия в совещании, в том числе главная правящая коалиционная партия «Гражданская платформа», которая сейчас находится при власти. Также отсутствовали «Новые левые», сославшись на то, что сам президент несет ответственность за конституционный кризис.