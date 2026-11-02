Китай не планирует переговоров с США и Россией по Украине

10:53 2.11.2026

Китай не готовит трехсторонний саммит с Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после разговора с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. В интервью ARD Штайнмайер отметил, что Си Цзиньпин отреагировал на эти сообщения с удивлением, пишет "Коммерсант".

Президент Германии спросил главу КНР о подготовке саммита напрямую. В ответ Си Цзиньпин дал понять, что признаков подготовки таких переговоров нет. При этом встреча представителей США, России и Китая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне вполне вероятна, отметил господин Штайнмайер. Он добавил, что обсуждение российско-украинского конфликта на них не предполагается. Саммит пройдет 18-19 ноября.

Кроме того, во время встречи с президентом Германии Си Цзиньпин отметил, что конфликт на Украине — европейский конфликт. Европа должна участвовать в любых переговорах по мирному урегулированию, добавил председатель КНР.

Российская сторона допускала, что президент РФ Владимир Путин встретится на саммите АТЭС с американским президентом Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Китай занимается подготовкой такой встречи.