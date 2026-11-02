Трамп начал поиски «козла отпущения» в войне с Ираном

© Official White House Photo by Daniel Torok

Президент США Дональд Трамп может возложить ответственность за начало войны с Ираном на главу Пентагона Пита Хегсета. Об этом сообщает издание The Atlantic со ссылкой на источники.

«По мере затягивания войны у Трампа нарастало раздражение из-за того, что конфликт подрывает шансы республиканцев на промежуточных выборах. (...) Не желая брать на себя ответственность, Трамп начал искать "козла отпущения" и сосредоточил внимание на тех, кто говорил ему, что война с Ираном будет быстрой и решительной», — цитирует публикацию Lenta.ru.

Отмечается, что Хегсет входил в число тех советников, кто считал, что война Вашингтона и Тегерана закончится в кратчайшие сроки. По данным источников, приближенные к американскому лидеру, чиновники подвергают сомнению слова министра обороны о боевых действиях в Иране, утверждая, что он не был честен и описывал ход боевых действий в розовых тонах в угоду Трампу.

«Хегсет хорошо умеет говорить президенту то, что тот хочет услышать», — отметил один из источников, пожелавший сохранить анонимность.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.11.2026, 16:38
    Гость: Старый

    Ну вот не понимаете вы смысл политики. Ему не виновный нужен, а новая цель для обструкции. Покажите ему список "коалиции желающих"... если они вас обвиняют во всех грехах, никакого греха отзеркалить на них их же хуцпу нет. Соответствуйте обвинениям, или вы в политике пропадете...

  2. 02.11.2026, 16:36
    Гость: Старый

    А чего искать козлов? Список президентов стран-"членов" ЕС покажите ему. Пора бы и им уже на сковороде поплясать...

  5. 02.11.2026, 14:21
    Гость: гость

    Что ж, значит, как главный произраильский фанатик, закончит как "козел отпущения"? Или этот очередной вброс в попытке расколоть команду Трампа?

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