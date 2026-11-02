Трамп начал поиски «козла отпущения» в войне с Ираном
Президент США Дональд Трамп может возложить ответственность за начало войны с Ираном на главу Пентагона Пита Хегсета. Об этом сообщает издание The Atlantic со ссылкой на источники.
«По мере затягивания войны у Трампа нарастало раздражение из-за того, что конфликт подрывает шансы республиканцев на промежуточных выборах. (...) Не желая брать на себя ответственность, Трамп начал искать "козла отпущения" и сосредоточил внимание на тех, кто говорил ему, что война с Ираном будет быстрой и решительной», — цитирует публикацию Lenta.ru.
Отмечается, что Хегсет входил в число тех советников, кто считал, что война Вашингтона и Тегерана закончится в кратчайшие сроки. По данным источников, приближенные к американскому лидеру, чиновники подвергают сомнению слова министра обороны о боевых действиях в Иране, утверждая, что он не был честен и описывал ход боевых действий в розовых тонах в угоду Трампу.
«Хегсет хорошо умеет говорить президенту то, что тот хочет услышать», — отметил один из источников, пожелавший сохранить анонимность.
Комментарии читателей
Ну вот не понимаете вы смысл политики. Ему не виновный нужен, а новая цель для обструкции. Покажите ему список "коалиции желающих"... если они вас обвиняют во всех грехах, никакого греха отзеркалить на них их же хуцпу нет. Соответствуйте обвинениям, или вы в политике пропадете...
А чего искать козлов? Список президентов стран-"членов" ЕС покажите ему. Пора бы и им уже на сковороде поплясать...
ему зеркало.
Они с Биби и умершим этим летом сенатором ни при чем.Ну чисто по-американски.
Что ж, значит, как главный произраильский фанатик, закончит как "козел отпущения"? Или этот очередной вброс в попытке расколоть команду Трампа?