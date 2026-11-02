Трамп начал поиски «козла отпущения» в войне с Ираном

13:58 2.11.2026

Президент США Дональд Трамп может возложить ответственность за начало войны с Ираном на главу Пентагона Пита Хегсета. Об этом сообщает издание The Atlantic со ссылкой на источники.

«По мере затягивания войны у Трампа нарастало раздражение из-за того, что конфликт подрывает шансы республиканцев на промежуточных выборах. (...) Не желая брать на себя ответственность, Трамп начал искать "козла отпущения" и сосредоточил внимание на тех, кто говорил ему, что война с Ираном будет быстрой и решительной», — цитирует публикацию Lenta.ru.

Отмечается, что Хегсет входил в число тех советников, кто считал, что война Вашингтона и Тегерана закончится в кратчайшие сроки. По данным источников, приближенные к американскому лидеру, чиновники подвергают сомнению слова министра обороны о боевых действиях в Иране, утверждая, что он не был честен и описывал ход боевых действий в розовых тонах в угоду Трампу.

«Хегсет хорошо умеет говорить президенту то, что тот хочет услышать», — отметил один из источников, пожелавший сохранить анонимность.