Трамп заявил, что победил бы в войне США во Вьетнаме за неделю

Выступление Дональда Трампа © United Nations Photo

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы выиграть войну во Вьетнаме за неделю, если бы принимал решения сам на месте прежних американских лидеров. Об этом он заявил в ходе выступления на митинге в Айове.

«Глупые, глупые президенты. <...> В Афганистане мы могли бы победить. Я мог бы выиграть эту войну за три недели. Вьетнамскую войну я мог бы выиграть за неделю», — приводит слова Трампа РБК.

В качестве примера неэффективной стратегии во Вьетнаме Трамп привел применение американскими военными смесь гербицидов Agent Orange, который использовали для уничтожения растительности. По его словам, вместо этого США следовало атаковать Хошимин (до 1976 года — Сайгон) и другие места.

«Они годами сбрасывали его в лесах, вместо того чтобы атаковать Хошимин и другие места. Я бы выиграл ту войну за одну неделю», — заявил он.

Говоря об Иране, Трамп объяснил, почему США до сих пор не завершили военную кампанию против страны. «Единственная причина, по которой мы до сих пор не закончили с Ираном, заключается в том, что я хочу проявить великодушие. Я хочу попытаться спасти все эти жизни, если это возможно», — сказал он. При этом президент добавил, что в какой-то момент США придется «нанести по ним сокрушительный удар».

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