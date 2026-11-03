Лукашенко предложил провести мирные переговоры по Украине в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести в Минске мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Альтернативы мирному решению все равно нет. Если хотите договориться, я обращаюсь к тем, кто хочет договориться, пожалуйста, приезжайте в Минск»,— цитирует Лукашенко «Коммерсант». По его словам, конфликт на Украине уже затрагивает Белоруссию. Минск делает все, чтобы не быть в него втянутым, подчеркнул он.

«Кому-то хочется втянуть Беларусь в эту войну и развязать эскалацию,— добавил Александр Лукашенко.— Но втягивание Беларуси в войну — это не просто эскалация, это страшный новый уровень этой войны».

Ближайшие переговоры делегаций России и Украины при участии США запланированы на 10-11 ноября в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.11.2026, 15:53
    Гость: Сидящий на берегу

    Ну уж неглупый Лука-то точно знает,что преступный зелибобс НИКОГДА на это не пойдет.
    зачем предлагать заведомые глупости ?Ради самопиара ?А нафига,если сами эти пресловутые "переговоры" - полная фикция ??

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