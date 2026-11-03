Россия, Украина и США проведут переговоры в Абу-Даби

Новый раунд переговоров России, Украины и США состоится 10–11 ноября в Абу-Даби. Вашингтон выступит посредником на встрече рабочих групп, которая будет посвящена вопросам безопасности после завершения конфликта, снижению напряженности и гуманитарным мерам. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По его словам, американская сторона рассчитывает продолжить работу, начатую на встречах в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге. Ожидается, что США будут представлены Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

До переговоров в Абу-Даби американские представители встретятся в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, Евросоюза и НАТО. Стороны обсудят гарантии безопасности для Украины, будущую архитектуру европейской безопасности и экономическую поддержку восстановления страны.

Предыдущие контакты прошли в Осло 20 октября с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и Уиткоффа. На следующий день спецпосланник отправился в Санкт-Петербург, где представил Владимиру Путину документы с предложениями по урегулированию.

Российский президент выразил готовность возобновить трехсторонние консультации с участием Москвы, Киева и Вашингтона. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, одной из главных тем встречи в Абу-Даби станут гарантии безопасности России и Украины после достижения мирных договоренностей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.11.2026, 11:44
    Гость: Владимир

    На данном этапе Россия не нуждается в переговорах.Тем более в таком унизительном для неё формате: США -- посредник и участник, а по факту военный и политический соучастник Украины.

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