В Польше объявили о проведении спецоперации вблизи границы с Калининградом

11:02 3.11.2026

Главный комендант полиции Польши генерал Марек Боронь объявил о проведении полицейской операции вблизи границы с Калининградской областью РФ.

"Полиция обеспечивает безопасность границы с Калининградской областью, чтобы выявлять любые возможные события, которые могут привести к актам диверсий. Именно поэтому на границу прибыли подкрепления полиции из нескольких воеводств", - приводит его слова "Интерфакс".

"Мы отвечаем за обеспечение безопасности проживающих там граждан, а также за защиту инфраструктуры и предотвращение любых ситуаций, которые могут представлять угрозу для общества", - добавил Боронь.

По его словам, на базе штаба Главного управления полиции создан штаб специальной операции. "Операция носит превентивный характер", - отметил он, добавив, что помимо полиции в ней задействованы армия и спецслужбы.