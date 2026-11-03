В Польше объявили о проведении спецоперации вблизи границы с Калининградом
Главный комендант полиции Польши генерал Марек Боронь объявил о проведении полицейской операции вблизи границы с Калининградской областью РФ.
"Полиция обеспечивает безопасность границы с Калининградской областью, чтобы выявлять любые возможные события, которые могут привести к актам диверсий. Именно поэтому на границу прибыли подкрепления полиции из нескольких воеводств", - приводит его слова "Интерфакс".
"Мы отвечаем за обеспечение безопасности проживающих там граждан, а также за защиту инфраструктуры и предотвращение любых ситуаций, которые могут представлять угрозу для общества", - добавил Боронь.
По его словам, на базе штаба Главного управления полиции создан штаб специальной операции. "Операция носит превентивный характер", - отметил он, добавив, что помимо полиции в ней задействованы армия и спецслужбы.
Комментарии читателей
Беспокоиться не о чем. Если они вдруг в рамках спецоперации или учений перейдут границу, наш МИД со всей мощью ответит озабоченностью, оставит за собой право и призовёт к соблюдению международного права. Граница на замке.
Проблемы начнутся если дурень Трампушка доиграется и его выкмнут или в обход него примут решение ударить ЯО по персам,а США в отличии от других стран умеют принимать подобные решения.Так вот как только ядерный гриб вырастет нат Тегераном и каким ещё там вторым по величине колхозом бордачей,они угомонятся сразу.Пример бОрзых япошек во ВМВ это показал-горящией сотни тысяч сородичей отрезвляют ЛЮБОГО "безрассудного" шизофреника-диктатора.Но ядерное облако пойдёт в РФ,а это уже наша проблема.И никто ничего не скажет в сторону США - поблеют,потявкают и заткнутся.Это к тому что такое НАСТОЯЩИЕ проблемы.
И
Ормуз и
Мандеб под контролем персов и хуситов.
Серьезные
Проблемы для мира начнутся,если персы раздербенят кабели на дне залива и тд. Что они уже пообещали.
Кабели восстанавливаются долго ,от двух недель до месяца,и главное,персы и хуситы просто не дадут никому их ремонтировать.:)))
.
Остановится экономика минимум половины планеты.
За этот же период
Иран приземлил 55 дронов сша.
:)))
По островам бьют с самого начала,там хабы транспортные,и тд.
есть же у кого-то подкрепления способны устранять ЛЮБЫЕ угрозы для общества.