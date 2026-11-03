В Польше объявили о проведении спецоперации вблизи границы с Калининградом

Главный комендант полиции Польши генерал Марек Боронь объявил о проведении полицейской операции вблизи границы с Калининградской областью РФ.

"Полиция обеспечивает безопасность границы с Калининградской областью, чтобы выявлять любые возможные события, которые могут привести к актам диверсий. Именно поэтому на границу прибыли подкрепления полиции из нескольких воеводств", - приводит его слова "Интерфакс"

"Мы отвечаем за обеспечение безопасности проживающих там граждан, а также за защиту инфраструктуры и предотвращение любых ситуаций, которые могут представлять угрозу для общества", - добавил Боронь.

По его словам, на базе штаба Главного управления полиции создан штаб специальной операции. "Операция носит превентивный характер", - отметил он, добавив, что помимо полиции в ней задействованы армия и спецслужбы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.11.2026, 05:03
    Гость: Владимир

    Беспокоиться не о чем. Если они вдруг в рамках спецоперации или учений перейдут границу, наш МИД со всей мощью ответит озабоченностью, оставит за собой право и призовёт к соблюдению международного права. Граница на замке.

  2. 04.11.2026, 03:08
    Гость: Прогнозы

    Проблемы начнутся если дурень Трампушка доиграется и его выкмнут или в обход него примут решение ударить ЯО по персам,а США в отличии от других стран умеют принимать подобные решения.Так вот как только ядерный гриб вырастет нат Тегераном и каким ещё там вторым по величине колхозом бордачей,они угомонятся сразу.Пример бОрзых япошек во ВМВ это показал-горящией сотни тысяч сородичей отрезвляют ЛЮБОГО "безрассудного" шизофреника-диктатора.Но ядерное облако пойдёт в РФ,а это уже наша проблема.И никто ничего не скажет в сторону США - поблеют,потявкают и заткнутся.Это к тому что такое НАСТОЯЩИЕ проблемы.

  3. 03.11.2026, 23:44
    Гость: Ыыы.

    И
    Ормуз и
    Мандеб под контролем персов и хуситов.
    Серьезные
    Проблемы для мира начнутся,если персы раздербенят кабели на дне залива и тд. Что они уже пообещали.
    Кабели восстанавливаются долго ,от двух недель до месяца,и главное,персы и хуситы просто не дадут никому их ремонтировать.:)))
    .
    Остановится экономика минимум половины планеты.

  4. 03.11.2026, 23:38
    Гость: Уолл стрит скромно умолчал-

    За этот же период
    Иран приземлил 55 дронов сша.
    :)))

    По островам бьют с самого начала,там хабы транспортные,и тд.

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