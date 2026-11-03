Трамп заявил об ударе США по иранской системе ПВО
США прошлой ночью нанесли удар по системе ПВО, которую Иран создавал на протяжении двух месяцев. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News
"У них нет системы ПВО. Мы уничтожили средства [ПВО] прошлой ночью. Просто небольшой удар. Это не было войной. Они построили комплекс ПВО. На это у них ушло около двух месяцев. Мы наблюдали, как его строили. Как только он был готов, мы прошлой ночью очень удачно нанесли по нему удар. Это не война. И знаете, когда вы говорите о войне, это на самом деле не война. Мы не наносили по ним мощных ударов в самом начале", - приводит его слова ТАСС.
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