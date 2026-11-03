Трамп заявил об ударе США по иранской системе ПВО

18:36 3.11.2026

США прошлой ночью нанесли удар по системе ПВО, которую Иран создавал на протяжении двух месяцев. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News

"У них нет системы ПВО. Мы уничтожили средства [ПВО] прошлой ночью. Просто небольшой удар. Это не было войной. Они построили комплекс ПВО. На это у них ушло около двух месяцев. Мы наблюдали, как его строили. Как только он был готов, мы прошлой ночью очень удачно нанесли по нему удар. Это не война. И знаете, когда вы говорите о войне, это на самом деле не война. Мы не наносили по ним мощных ударов в самом начале", - приводит его слова ТАСС.