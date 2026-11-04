В Турции за нарушение морали задержали более 30 россиянок

17:53 4.11.2026

Посольство РФ в Анкаре сообщило о задержании в ходе полицейских рейдов 34 россиянок. Женщин обвинили в нарушениях морали и общественной безопасности. Диппредставительство приняло меры, чтобы обеспечить к задержанным консульский доступ, пишет ТАСС.

По данным посольства, женщин задержали 23 октября в ночных клубах "Хавана", "Максим" и "Фолибержер". При этом турецкие власти заявили, что россиянки нарушали мораль и общественную безопасность, что и стало причиной их задержаний. Задержанных поместили в столичный депортационный центр "Акюрт". С ними работает турецкий адвокат.

По данным дипломатов, у женщин изъяли мобильные телефоны, но предоставили возможность держать связь с родственниками по стационарному телефону.

"В предстоящий период планируется заседание суда, по итогам которого будет принято решение об их дальнейшей судьбе", - сообщили в посольстве.

Дипломаты проясняют причины задержания и условия содержания женщин. По мере развития ситуации россиянкам окажут дальнейшую необходимую поддержку и содействие.