В Турции за нарушение морали задержали более 30 россиянок

Посольство РФ в Анкаре сообщило о задержании в ходе полицейских рейдов 34 россиянок. Женщин обвинили в нарушениях морали и общественной безопасности. Диппредставительство приняло меры, чтобы обеспечить к задержанным консульский доступ, пишет ТАСС.

По данным посольства, женщин задержали 23 октября в ночных клубах "Хавана", "Максим" и "Фолибержер". При этом турецкие власти заявили, что россиянки нарушали мораль и общественную безопасность, что и стало причиной их задержаний. Задержанных поместили в столичный депортационный центр "Акюрт". С ними работает турецкий адвокат.

По данным дипломатов, у женщин изъяли мобильные телефоны, но предоставили возможность держать связь с родственниками по стационарному телефону.

"В предстоящий период планируется заседание суда, по итогам которого будет принято решение об их дальнейшей судьбе", - сообщили в посольстве.

Дипломаты проясняют причины задержания и условия содержания женщин. По мере развития ситуации россиянкам окажут дальнейшую необходимую поддержку и содействие.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.11.2026, 22:43
    Гость: Брехня- что в России 885 тысяч украинцев.

    Украи́нцы в Росси́и — этническая группа, которая, согласно переписи 2010 года, занимала третье место в Российской Федерации по численности (1 927 988 чел.,)

    Не надо песен о переписи во время кАвидлы. Он -липовая. Многие не участвовали.
    Была у меня мысль поучаствовать, тем более где я работаю, работали переписчики.Гнездо у них было(выделенная комната) Много людей туда не приходило.И переписчитки особо не выходили.
    НО. КОГДА за несколько дней до конца переписи официльно ОБЪЯВИЛИ, чо пояти 100% уже переписались...я думаю-зачем я туда пойду , если всё так ОК.
    Врали на самом деле.

    Имеем на 2010 год ПОЧТИ ДВА МИЛЬЙОНА украинцев, а после 2014 года, когда упростили въезд и с Данбаса начали приезжать и сколько до 2022 года переехало?

    Засунь-те себе свою статистику, сейчас минимум миллионов пять, если не больше.
    Была статистика даже на КМ, что с начала СВО примерно 9 миллионов с Украины уехали на Запад, примерно 2 миллиона в Россию и 5 миллионов переместились в Центр и Юго-Запад Украины.

    Сейчас скорее даже больше ПЯТИ миллионов украинцев в России.

    А в 80 лет надо о вечном думать а не на женщин лёгкого поведения глазеть.

    МОСКВА, 19 дек 2025г.- РИА Новости. В России, по разным подсчетам, проживают от 5 до 10 миллионов граждан Украины, сообщил президент РФ Владимир Путин.
    Итоги года с Владимиром Путиным. Онла>>>йн-репортаж
    "На территории Российской Федерации миллионы проживают граждан Украины. По разным подсчетам, от 5 до 10 миллионов", - сказал Путин в ходе прямой линии,

  4. 05.11.2026, 15:21
    Гость: для 11:22

    В России проживает около 195 народов и народностей. Из низ примерно 885 тыс.чел. называют себя украинцами. На Украине же зафиксировано 134 этноса. И русских из них 8.3 млн. Это всё официальные данные.
    Это раз
    "Мне скоро 80, много поездил по белу свету. На глаз- соотношение «Наташ» с «Оксанами» примерно 95 к 5."
    Здорово что к 80 ты научился на глаз различать сорта ... женщин нарушающих мораль и общественную безопасность
    Это два.

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