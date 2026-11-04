WSJ: НАТО обсуждает нанесение ударов вглубь РФ

Руководство НАТО не исключает ударов по территории России в соответствии с обновленной оборонной стратегией альянса, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, в июне в НАТО прошел симпозиум, посвященный военным ударам на большие расстояния и глубину. Отмечается, что новая концепция подразумевает "не только обстрелы войск, которые могут пересечь границы, но и нанесение ударов по военным базам, складам снабжения и промышленным объектам в тылу фронта, на территории России".

В Москве неоднократно отвергали утверждения о планах России "напасть" на страны НАТО. Президент РФ Владимир Путин называл подобные заявления западных политиков попыткой запугать собственное население и оправдать увеличение военных расходов. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.11.2026, 13:08
    Гость: Анна

    Это не важно.Кого это волнует.Главное от Трампа избавится. Они же по Америке нашей будут удары.

  3. 04.11.2026, 12:51
    Гость: Ник

    А почему в России не обсуждаются удары вглубь территорий НАТО? Ведь они уже бьют вглубь территорий России и открыто об этом говорят. Где ответка?

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