12:37 4.11.2026

Руководство НАТО не исключает ударов по территории России в соответствии с обновленной оборонной стратегией альянса, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, в июне в НАТО прошел симпозиум, посвященный военным ударам на большие расстояния и глубину. Отмечается, что новая концепция подразумевает "не только обстрелы войск, которые могут пересечь границы, но и нанесение ударов по военным базам, складам снабжения и промышленным объектам в тылу фронта, на территории России".

В Москве неоднократно отвергали утверждения о планах России "напасть" на страны НАТО. Президент РФ Владимир Путин называл подобные заявления западных политиков попыткой запугать собственное население и оправдать увеличение военных расходов.