Демократы могут получить контроль над обеими палатами конгресса США

Демократическая партия США по итогам промежуточных выборов может получить большинство и в сенате, и в палате представителей. Такой прогноз приводит Bloomberg на основе своей карты предвыборных результатов.

Согласно текущей оценке агентства, демократы могут занять 53 места в сенате и 215 — в палате представителей. У республиканцев прогнозируется 41 сенаторское кресло и 126 мест в нижней палате. При этом распределение части мандатов еще не определено, поэтому эти цифры не являются окончательными итогами голосования.

Выборы прошли 3 ноября. Американцы голосовали за весь состав палаты представителей — 435 конгрессменов, а также за 35 из 100 сенаторов. До голосования обе палаты контролировали республиканцы: у них было 53 места в сенате и большинство в палате представителей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов признать результаты выборов и работать с демократами, если они получат большинство. При этом он признал, что рассчитывал на более убедительное выступление республиканцев, и связал возможные потери партии с ростом цен на бензин на фоне конфликта с Ираном. Однако считать неудачу республиканцев личным политическим поражением он отказался.

Победа демократов в обеих палатах серьезно изменит расстановку сил в Вашингтоне. Они смогут возглавить комитеты конгресса, проводить расследования в отношении администрации Трампа и влиять на бюджетные решения. Контроль над сенатом также даст партии возможность блокировать или затягивать утверждение кандидатов президента на государственные должности, включая судей и членов кабинета.

При этом даже большинство в конгрессе не позволит демократам полностью блокировать политику Белого дома: у Трампа останется право вето, а для преодоления его решения законодателям потребуется поддержка двух третей обеих палат.

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