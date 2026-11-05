Парламент Франции единогласно отклонил проект бюджета на 2027 год

09:49 5.11.2026

Национальное собрание Франции отклонило первую часть проекта государственного бюджета на 2027 год, посвященную доходам государства. Против документа проголосовали все 458 депутатов, принявших участие в голосовании. Еще двое воздержались.

Голосование состоялось вечером 4 ноября. Всего в нем участвовали 460 парламентариев, при этом для одобрения законопроекта требовалось 230 голосов. Ни одного голоса в поддержку документа подано не было.

Как сообщает телеканал LCP, проект существенно изменился в ходе парламентских обсуждений, которые продолжались с 13 октября. Поправки, внесенные депутатами, в итоге не устроили ни одну из политических групп. Представители разных партий критиковали итоговый вариант, называя его противоречивым и несогласованным.

Отклонение первой части означает, что весь законопроект считается не принятым Национальным собранием в первом чтении. Поэтому депутаты не перешли к рассмотрению раздела о государственных расходах. Теперь документ будет передан в Сенат в первоначальной редакции, подготовленной правительством.