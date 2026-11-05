Парламент Франции единогласно отклонил проект бюджета на 2027 год
Национальное собрание Франции отклонило первую часть проекта государственного бюджета на 2027 год, посвященную доходам государства. Против документа проголосовали все 458 депутатов, принявших участие в голосовании. Еще двое воздержались.
Голосование состоялось вечером 4 ноября. Всего в нем участвовали 460 парламентариев, при этом для одобрения законопроекта требовалось 230 голосов. Ни одного голоса в поддержку документа подано не было.
Как сообщает телеканал LCP, проект существенно изменился в ходе парламентских обсуждений, которые продолжались с 13 октября. Поправки, внесенные депутатами, в итоге не устроили ни одну из политических групп. Представители разных партий критиковали итоговый вариант, называя его противоречивым и несогласованным.
Отклонение первой части означает, что весь законопроект считается не принятым Национальным собранием в первом чтении. Поэтому депутаты не перешли к рассмотрению раздела о государственных расходах. Теперь документ будет передан в Сенат в первоначальной редакции, подготовленной правительством.
Комментарии читателей