Reuters назвал пять возможных изменений в политике США после выборов

11:49 5.11.2026

Агентство Reuters назвало пять направлений внешней политики США, которые могут претерпеть изменения после победы Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс, пишет ТАСС.

По данным агентства, демократы, получившие контроль над Сенатом и Палатой представителей, намерены ограничить полномочия администрации президента Дональда Трампа в вопросах войны и расходов. В ходе кампании демократы заявляли, что республиканцы допустили передачу администрации Трампа конституционных полномочий Конгресса в вопросах объявления войны и распределения бюджетных средств.

Среди возможных изменений Reuters выделяет ограничение войны с Ираном. Демократы могут сократить оборонные расходы или заблокировать назначения, чтобы заставить Трампа получить разрешение Конгресса на продолжение боевых действий.

Также ожидается увеличение поддержки Украины. Демократы смогут инициировать голосование по новому пакету помощи Киеву, отмечает Reuters.

Кроме того, демократы могут ограничить или прекратить военную помощь Израилю, а также использовать бюджетные рычаги - ограничить военные расходы и восстановить иностранную помощь, заблокированную администрацией. Отдельным направлением станет усиление контроля за политикой в Латинской Америке, включая действия США в Венесуэле и санкции против Кубы, пишет агентство.

В США 3 ноября прошли промежуточные выборы. Американцы избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах также состоялись выборы губернаторов. По последним оценкам американских СМИ, демократы получают большинство мест в обеих палатах Конгресса нового созыва. Сейчас большинство в Сенате и Палате представителей у республиканцев.