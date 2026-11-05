Суд в Финляндии приговорил к 3,5 годам тюрьмы российского капитана Fitburg

12:51 5.11.2026

Окружной суд Хельсинки приговорил российского капитана грузового судна Fitburg Андрея Максименко к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Его признали виновным в умышленном повреждении подводной инфраструктуры в Финском заливе, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Yle.

Инцидент произошел 31 декабря 2025 года. По версии финских властей, шедшее из Санкт-Петербурга в Израиль судно под флагом Сент-Винсента и Гренадин протащило якорь по дну Финского залива примерно на 130 км. Это повредило два подводных телекоммуникационных кабеля. Также была угроза повреждения еще восьми объектов подводной инфраструктуры, включая линии электропередачи и газопроводы.

Финские власти задержали судно. В январе Fitburg покинул территориальные воды Финляндии. Капитан и два его помощника остались под запретом на выезд до окончания следствия и суда. Российское посольство продолжает поддерживать связь с моряками и их юристами.

Помимо капитана, суд признал виновным и боцмана судна, гражданина Азербайджана. Его приговорили к двум годам и десяти месяцам лишения свободы. Прокуратура просила приговорить обоих не менее чем к двум с половиной годам заключения.

Суд обязал осужденных совместно возместить расходы на ремонт поврежденной инфраструктуры и проведение расследования.

Капитан не признал обвинения. Защита настаивала, что капитан не знал о волочившемся якоре.