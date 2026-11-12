Уиткофф: согласован новый раунд переговоров по Украине при участии Европы

По итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным согласован новый раунд трехсторонних переговоров, заявил американский спецпосланник Стив Уиткофф. По его словам, в следующих переговорах будут участвовать представители Европы. Точные сроки и место проведения пока не сообщаются, пишет «Коммерсант».

«Я думаю, что был достигнут прогресс. Я думаю, что он был достигнут сегодня утром. Именно этого хочет президент Трамп», — рассказал CNN Уиткофф. Его коллега Джаред Кушнер назвал прошедшую встречу «исчерпывающей и конструктивной». Он заявил, что она станет основой для следующих переговоров.

Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву 12 ноября после завершения трехсторонней встречи в Абу-Даби. Переговоры в Кремле длились около 2,5 часа. По окончании они направились в Дублин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Уиткофф заявил, что попытается убедить его в необходимости «выбрать один из предложенных путей» для завершения конфликта.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.11.2026, 22:57
    Гость: Случайный прохожий

    Как всегда. Договорились договариваться. Ждем-с победных реляций МИДа. Поскольку все эти американские заняты лишь проблемой не отдавать честно наворованных денег.

Все комментарии (4)
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