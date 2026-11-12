Уиткофф: согласован новый раунд переговоров по Украине при участии Европы

20:11 12.11.2026

По итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным согласован новый раунд трехсторонних переговоров, заявил американский спецпосланник Стив Уиткофф. По его словам, в следующих переговорах будут участвовать представители Европы. Точные сроки и место проведения пока не сообщаются, пишет «Коммерсант».

«Я думаю, что был достигнут прогресс. Я думаю, что он был достигнут сегодня утром. Именно этого хочет президент Трамп», — рассказал CNN Уиткофф. Его коллега Джаред Кушнер назвал прошедшую встречу «исчерпывающей и конструктивной». Он заявил, что она станет основой для следующих переговоров.

Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву 12 ноября после завершения трехсторонней встречи в Абу-Даби. Переговоры в Кремле длились около 2,5 часа. По окончании они направились в Дублин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Уиткофф заявил, что попытается убедить его в необходимости «выбрать один из предложенных путей» для завершения конфликта.