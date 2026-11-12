На Украине заявили об обходе ограничений на использование Starshield

10:02 12.11.2026

Украинская оборонная компания Fire Point нашла техническое решение, позволяющее частично обходить ограничения США на применение спутниковой системы военного назначения Starshield за пределами территории Украины. Однако оно дает лишь 15–20% от возможностей полноценного доступа к сети. Об этом рассказала глава компании Ирина Терех в интервью изданию Breaking Defense.

Терех отказалась раскрывать подробности найденного способа. По ее словам, Fire Point пытается использовать его с максимальной эффективностью, но он не может стать полноценной заменой Starshield ни по стоимости, ни по возможностям масштабирования. Речь идет именно об обходном техническом решении, а не о подтвержденном взломе спутниковой сети.

Контракт на использование Starshield должен завершиться в середине 2027 года. В ноябре Киев и Вашингтон начали обсуждать условия его продления. Терех подчеркнула, что от решения американской стороны зависит дальнейшее использование системы украинскими военными.

В том же материале Breaking Defense говорится о заявлениях Fire Point относительно дальних ударов по российской территории. На основании видеоматериалов, переданных изданию компанией, она связывает себя с атаками 24 октября на объекты в Омске и Тольятти, 18 октября — на цели в Санкт-Петербурге, а 14 октября — на центр обработки данных «Сбербанка» в Балакове.

Ситуация вокруг Starshield обострилась в октябре, когда украинские военные столкнулись с ограничениями в работе спутниковой связи на быстро движущихся платформах. Это осложнило использование беспилотников и выполнение ряда военных задач. 24 октября Владимир Зеленский сообщил, что работа Starlink и Starshield восстановлена до необходимой скорости. При этом вопрос о том, кто именно распорядился ввести ограничения, остался открытым.

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, кто принял такое решение, заявил, что даже в случае осведомленности не стал бы раскрывать эту информацию. В публикации The Atlantic от 28 октября также отмечалось, что отношение Илона Маска к поддержке Украины со временем изменилось: от первоначальной помощи Киеву до публичной критики использования спутниковой связи для военных операций.