На Украине заявили об обходе ограничений на использование Starshield
Украинская оборонная компания Fire Point нашла техническое решение, позволяющее частично обходить ограничения США на применение спутниковой системы военного назначения Starshield за пределами территории Украины. Однако оно дает лишь 15–20% от возможностей полноценного доступа к сети. Об этом рассказала глава компании Ирина Терех в интервью изданию Breaking Defense.
Терех отказалась раскрывать подробности найденного способа. По ее словам, Fire Point пытается использовать его с максимальной эффективностью, но он не может стать полноценной заменой Starshield ни по стоимости, ни по возможностям масштабирования. Речь идет именно об обходном техническом решении, а не о подтвержденном взломе спутниковой сети.
Контракт на использование Starshield должен завершиться в середине 2027 года. В ноябре Киев и Вашингтон начали обсуждать условия его продления. Терех подчеркнула, что от решения американской стороны зависит дальнейшее использование системы украинскими военными.
В том же материале Breaking Defense говорится о заявлениях Fire Point относительно дальних ударов по российской территории. На основании видеоматериалов, переданных изданию компанией, она связывает себя с атаками 24 октября на объекты в Омске и Тольятти, 18 октября — на цели в Санкт-Петербурге, а 14 октября — на центр обработки данных «Сбербанка» в Балакове.
Ситуация вокруг Starshield обострилась в октябре, когда украинские военные столкнулись с ограничениями в работе спутниковой связи на быстро движущихся платформах. Это осложнило использование беспилотников и выполнение ряда военных задач. 24 октября Владимир Зеленский сообщил, что работа Starlink и Starshield восстановлена до необходимой скорости. При этом вопрос о том, кто именно распорядился ввести ограничения, остался открытым.
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, кто принял такое решение, заявил, что даже в случае осведомленности не стал бы раскрывать эту информацию. В публикации The Atlantic от 28 октября также отмечалось, что отношение Илона Маска к поддержке Украины со временем изменилось: от первоначальной помощи Киеву до публичной критики использования спутниковой связи для военных операций.
Комментарии читателей
Вы бы притормозили в своих "пэрэмогах", а то, мимо Владивостока еще и до США по океану дойдете, ...
же никуда не спешим"?