ЕС разделился на три лагеря по вопросу о переговорщике с РФ

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Евросоюз разделился на три лагеря по вопросу, кто мог бы представлять сообщество на переговорах с Россией, пишет ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico.

По его данным, первый лагерь выступает за главу Евросовета Антониу Кошту. При этом, как полагают неназванные дипломаты, он является "самым приемлемым кандидатом" из-за его институциональной должности.

Вторая группа, по словам собеседника газеты, продвигает переговорщиков от Франции и Германии, которые "не хотят уступать места за столом переговоров". Берлин и Париж вряд ли одобрят соглашение, которое дает "Брюсселю монополию на представление интересов Европы на переговорах".

Третий лагерь, который является "самым одиноким", выступает за главу дипслужбы ЕС Каю Каллас. Однако, по мнению некоторых дипломатов, ее антироссийская позиция помешает ей стать переговорщиком. Некоторые из них назвали предложение кандидатуры Каллас "шуткой", отметив, что она является "вероятно, худшим кандидатом из всех возможных".

Politico пишет, что кандидатура переговорщика будет обсуждаться 13 ноября на саммите ЕС в Дублине, однако решение вряд ли будет принято.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.11.2026, 12:05
    Гость: личный опыт

    пущай едут всем евроколхозом, хто хочет, все одно все эти встречи - пустая говорильня.
    Китай тихо посмеивается в кулачок над всеми этими переговорунами, включая наших ....

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